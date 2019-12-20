Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Происшествия
Стрелявший у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья
Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ.
Политика
Москва и Киев договорились по газу
Россия и Украина при участии Европейской комиссии достигли принципиального соглашения по газу, рассказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который назвал подобное решение «очень хорошей новостью».
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Технологии
Wargaming.net потребовала $1,6 млн с бывших сотрудников
Общая сумма иска составила $1,69 млн. Об этом заявила сама Blitz Team.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Культура
Александр Петров возглавил рейтинг самых популярных актеров 2019 года
Александр Петров стал самым популярным актером по версии сервиса «Кино Mail.ru».
Происшествия
В центре Киева совершено нападение на полицейских
На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
Общество
РЖД построит офис по проекту японской Nikken Sekkei
Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
Футбол
Марадона — о потере девственности: я был сверху, а она читала газету
Бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий команду «Химнасия и Эсгрима», рассказал об интересных событиях из своей жизни.
Политика
Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора
Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения.
Биатлон
Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси
Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный.
Политика
Украинский телеканал проверят из-за пресс-конференции Путина
Украинский телеканал «Наш» проверят на предмет нарушения украинского законодательства.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО
Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Технологии
Facebook разработала операционную систему для замены Android
Владельцы Android-смартфонов столкнулись с проблемами Известно, что созданием операционной системы в Facebook руководит Марк Луковский.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Политика
Комитет сената США одобрил пакет новых санкций против России
Комитет сената США по международным отношениям принял широкий пакет санкций против России, известный как «адские санкции».
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе
ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
Происшествия
Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии украинского журнала «Фокус».
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Игры
Фанатский ремастер Dune II: Battle For Arrakis уже можно скачать
В группе «DUNE 2 в 3D» во ВКонтакте появилась играбельная сборка ремастера Dune II: Battle For Arrakis.
Общество
Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией
Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.