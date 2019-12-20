Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК07:26

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет06:30

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ07:09

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета06:41

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости07:11

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС06:16

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03
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Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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Японская компания Nikken Sekkei стала победителем международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора, сказано в сообщении РЖД.
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Футбол

Марадона — о потере девственности: я был сверху, а она читала газету

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона, ныне возглавляющий команду «Химнасия и Эсгрима», рассказал об интересных событиях из своей жизни.
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Путин заявил Лукашенко о невыполнении Союзного договора

Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что Москва и Минск за 20 лет с даты заключения договора о Союзном государстве не выполнили многие его положения.
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Опубликованы стартовые номера российских биатлонистов на спринт в Анси

Откроет гонку украинский биатлонист Дмитрий Пидручный.
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Украинский телеканал проверят из-за пресс-конференции Путина

Украинский телеканал «Наш» проверят на предмет нарушения украинского законодательства.
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Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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Происшествия

Осужденный фигурант «московского дела» Чирцов пропал в СИЗО

Издание «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката добавило, что в СИЗО «Бутырка» господина Чирцова нет. СИЗО отказалось сообщать его местоположение.
Коммерсантъ 07:53
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Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

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Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт

Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
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Технологии

Facebook разработала операционную систему для замены Android

Владельцы Android-смартфонов столкнулись с проблемами Известно, что созданием операционной системы в Facebook руководит Марк Луковский.
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NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

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Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии

Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку

Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
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Комитет сената США одобрил пакет новых санкций против России

Комитет сената США по международным отношениям принял широкий пакет санкций против России, известный как «адские санкции».
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Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
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Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
Коммерсантъ 07:49
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Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны по версии украинского журнала «Фокус».
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Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

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Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
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Как работают Яндекс.Новости?
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