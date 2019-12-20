Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Установлены курсы доллара и евро на выходные

Росбалт06:06

Евро впервые с 2018 года подешевел до 69 рублей

Взгляд.ру06:09

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03

Курс валют на завтра: доллар и евро упадут на выходных

Свободная Пресса05:39

Курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику в начале торгов

Банки.ру02:40

Доллар и евро слегка снизились к рублю

Интерфаксвчера в 02:42

Евро впервые с марта 2018 года снизился на торгах Мосбиржи до 69 рублей

DP.RU06:17
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
РБК вчера в 13:09
Политика

СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
РБК 05:41
Общество

Петербург приготовился к пробкам из-за лидеров СНГ

В Санкт-Петербурге ожидается резкое осложнение дорожной обстановки в связи со встречами лидеров России и ряда стран СНГ, которые пройдут в пятницу, 20 декабря, в Северной столице.
REGNUM 02:51
Гаджеты

В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2

UfacityNews.ru вчера в 16:10
Общество

Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
Известия 05:46
Политика

Трамп потребовал незамедлительного суда по импичменту

Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" опубликовал новый пост, в котором требует немедленно начать процесс его импичмента в Сенате.
Народные новости вчера в 21:11
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
РИА Новости 04:19
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
REGNUM 05:26
Здоровье

В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А

В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.
Санкт-Петербургские ведомости 04:20
Здоровье

Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com 18 декабря в 01:12
Экономика

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
РБК 06:22
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Политика

Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем

Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.
iReactor вчера в 06:56
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
ТАСС 05:22
Наука

Здоровое питание поможет сэкономить годовой бюджет

Нездоровое питание — один из ведущих факторов риска плохого состояния здоровья, на долю которого приходится до 45% всех смертей от кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет второго типа.
Индикатор 17 декабря в 14:24
Авто

Volkswagen представил новый Passat для России

Компания Volkswagen представила новое поколение Passat, адаптированное под российский рынок.
Российская газета 06:05
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Политика

На Украине закрываются все игорные заведения

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
ТАСС 05:48
Здоровье

К гипертонии приводит нездоровый образ жизни

Ученые назвали факторы, провоцирующие развитие гипертонии у человека.
ToDay News Ufa вчера в 23:46
Политика

Путин рассказал о бизнесе своих предполагаемых дочерей

Компания вчера в 09:24
Авто

Россиян снова предупредили о подорожании автомобилей

В России с января 2020 года на 35-100 тыс. рублей подорожают машины среднего ценового сегмента, предупреждают опрошенные РИА «Новости» дилеры и автопроизводители.
Росбалт 01:59
Здоровье

Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев

Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Известия Мордовии вчера в 21:32
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Армия и оружие

Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям

Израильский дипломат Яков Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям.
Актуальные Новости 01:13
Происшествия

Улицу Ушинского перекрыли из-за снаряда военных лет

Peterburg2.ru 06:08
Общество

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Как работают Яндекс.Новости?
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