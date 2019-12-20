Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Политика
СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд
«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
Общество
Петербург приготовился к пробкам из-за лидеров СНГ
В Санкт-Петербурге ожидается резкое осложнение дорожной обстановки в связи со встречами лидеров России и ряда стран СНГ, которые пройдут в пятницу, 20 декабря, в Северной столице.
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры iPhone SE 2
Общество
Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию
Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
Политика
Трамп потребовал незамедлительного суда по импичменту
Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" опубликовал новый пост, в котором требует немедленно начать процесс его импичмента в Сенате.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
Здоровье
В Купчинской школе пятеро учеников заразились гепатитом А
В Санкт-Петербурге в одной из школ дети заболели гепатитом А. Управление Роспотребнадзора северной столицы сообщило о том, что в школе № 365 Фрунзенского района, выявлен очаг вирусного гепатита А. Им заразились один из сотрудников и школьники.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Политика
Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем
Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
Наука
Здоровое питание поможет сэкономить годовой бюджет
Нездоровое питание — один из ведущих факторов риска плохого состояния здоровья, на долю которого приходится до 45% всех смертей от кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет второго типа.
Авто
Volkswagen представил новый Passat для России
Компания Volkswagen представила новое поколение Passat, адаптированное под российский рынок.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Политика
На Украине закрываются все игорные заведения
МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
Здоровье
К гипертонии приводит нездоровый образ жизни
Ученые назвали факторы, провоцирующие развитие гипертонии у человека.
Политика
Путин рассказал о бизнесе своих предполагаемых дочерей
Авто
Россиян снова предупредили о подорожании автомобилей
В России с января 2020 года на 35-100 тыс. рублей подорожают машины среднего ценового сегмента, предупреждают опрошенные РИА «Новости» дилеры и автопроизводители.
Здоровье
Педиатр рассказала, чем нельзя кормить младенцев
Педиатр Татьяна Буцкая рассказала, чем нельзя кормить младенца, если у нет грудного молока.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Армия и оружие
Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям
Израильский дипломат Яков Кедми объяснил, как России положить конец военным угрозам и санкциям.
Происшествия
Улицу Ушинского перекрыли из-за снаряда военных лет
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.