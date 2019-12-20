Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился до 69 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск. В последний раз курс евро находился ниже этой отметки в марте 2018 года. На 14:00 мск курс евро опустился на 0,63%, до 68,98 рубля.
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