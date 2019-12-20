Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.

Общество Нештрафуемый порог превышения скорости снизят Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.

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Общество Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.

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Политика В Киеве предложили назвать сквер в честь лубянского стрелка Манюрова Националист, украинский политический деятель и журналист Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что сквер надо переименовать в честь Евгения Манюрова, который «отличился» у здания ФСБ в Москве и был убит «псами режима».

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

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