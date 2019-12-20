Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Транспорт
В России появятся новые правила маркировки автомобилей
Новый порядок замены проржавевших идентификационных номеров автомобилей вступит в силе с 1 января 2020 года.
Происшествия
В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет
В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша».
Космос
В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС
НАСА пытается вывести корабль Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю, стыковка с МКС не планируется, сообщил на пресс-конференции представитель ведомства.
Политика
В Киеве предложили назвать сквер в честь лубянского стрелка Манюрова
Националист, украинский политический деятель и журналист Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что сквер надо переименовать в честь Евгения Манюрова, который «отличился» у здания ФСБ в Москве и был убит «псами режима».
Общество
Путин пообещал разобраться с проблемами ветеранов ВОВ на Кубани
С вопросом о положении ветеранов ВОВ на Кубани обратился журналист Сергей Комков.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Культура
Александр Петров возглавил рейтинг самых популярных актеров 2019 года
Александр Петров стал самым популярным актером по версии сервиса «Кино Mail.ru».
Энергетика
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Экономика
ВТБ может докупить акции «Магнита»
Сегодня, 20 декабря 2019 года, первый заместитель председателя правления ПАО «ВТБ» Юрий Соловьёв заявил, что акции ПАО «Магнит» недооценены и ВТБ «серьёзно рассматривает» возможность докупить их.
Происшествия
Школьники жестоко избили одноклассника в Алтайском крае
В селе Поперечное одноклассники избили 15-летнего подростка. Об этом пишет портал «Катунь 24» со ссылкой на «Каменские известия».
Экономика
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Кино
На федеральном ТВ обвинили мультфильм про Супермена в русофобии
Биатлон
Миронова финишировала четвертой в спринте Кубка мира
Во французском городе Анси вблизи Альп продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Общество
Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции
Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
Происшествия
В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.