Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета06:41

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости07:11

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ07:09

Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК07:26

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет06:30

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС06:16

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03
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Происшествия

Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 10:30
Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
РИА Новости 04:48
Происшествия

Жителя США приговорили к 15 годам тюрьмы за сожжение флага ЛГБТ

Известия 08:06
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Газета.Ru 09:57
Транспорт

В России появятся новые правила маркировки автомобилей

Новый порядок замены проржавевших идентификационных номеров автомобилей вступит в силе с 1 января 2020 года.
Сайт города Армавира вчера в 07:14
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 10:38
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Культура

Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года

Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Российская газета 18 декабря в 21:00
Экономика

Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка

Зампред Центробанка Василий Поздышев переходит в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост руководителя совета директоров, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционной новогодней встрече с журналистами.
Ведомости 09:32
Общество

Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша».
Ведомости 04:59
Космос

В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС

НАСА пытается вывести корабль Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю, стыковка с МКС не планируется, сообщил на пресс-конференции представитель ведомства.
РИА Новости 10:20
Политика

В Киеве предложили назвать сквер в честь лубянского стрелка Манюрова

Националист, украинский политический деятель и журналист Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что сквер надо переименовать в честь Евгения Манюрова, который «отличился» у здания ФСБ в Москве и был убит «псами режима».
Примечания 09:15
Общество

Путин пообещал разобраться с проблемами ветеранов ВОВ на Кубани

С вопросом о положении ветеранов ВОВ на Кубани обратился журналист Сергей Комков.
Россия.Кубань вчера в 07:50
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Культура

Александр Петров возглавил рейтинг самых популярных актеров 2019 года

Александр Петров стал самым популярным актером по версии сервиса «Кино Mail.ru».
Телеканал 360° 06:23
Энергетика

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса: страна готова подписать с Россией новый контракт на продолжение транзита топлива, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем.
Lenta.ru 10:49
Экономика

ВТБ может докупить акции «Магнита»

Сегодня, 20 декабря 2019 года, первый заместитель председателя правления ПАО «ВТБ» Юрий Соловьёв заявил, что акции ПАО «Магнит» недооценены и ВТБ «серьёзно рассматривает» возможность докупить их.
Саминвестор 06:05
Происшествия

Школьники жестоко избили одноклассника в Алтайском крае

В селе Поперечное одноклассники избили 15-летнего подростка. Об этом пишет портал «Катунь 24» со ссылкой на «Каменские известия».
7 новостей 00:32
Экономика

Путин объявил о росте зарплат россиян

По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Lenta.ru вчера в 07:33
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru вчера в 10:31
Кино

На федеральном ТВ обвинили мультфильм про Супермена в русофобии

URA.Ru 18 декабря в 14:18
Биатлон

Миронова финишировала четвертой в спринте Кубка мира

Во французском городе Анси вблизи Альп продолжается третий этап Кубка мира по биатлону.
Вести.Ru 09:57
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Общество

Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции

Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
RT на русском 10:49
Происшествия

В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
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