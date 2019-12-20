Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости07:11

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета06:41

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет06:30

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС06:16

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ07:09
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Фарфан стал игроком московского клуба в январе 2017 года.
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Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС

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Общество

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Общество

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Газета.Ru 09:57
Политика

Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Международная жизнь 02:53
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Футбол

Раньери сравнил Роналду с игроком НБА после гола в эффектном прыжке

Во время послематчевой пресс-конференции Раньери заявил, что в момент оформления гола 34-летний нападающий был похож на игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Газета.Ru 18 декабря в 22:13
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Происшествия

В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Варламов признан первой звездой матча «Айлендерс» и «Бостона»

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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Технологии

NVIDIA анонсировала новую версию движка PhysX 5.0

В 2020 году NVIDIA выпустит новую версию кроссплатформенного физического движка PhysX 5.0.
CyberSport.ru вчера в 09:54
Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

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Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
РИА Новости 08:43
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

РБК 10:38
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
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Педиатр предупредила, чем нельзя кормить младенцев

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Фигуранта «московского дела» Чирцова нашли в СИЗО Курска

По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо.
Коммерсантъ 09:42
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Кино

Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года

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В Роскачестве сравнили российские игристые вина

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В недрах Земли могут идти «снегопады» из железной пыли

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Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Экономика

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
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