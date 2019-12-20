Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.

Космос NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.

Происшествия СК раскрыл личность стрелка с Лубянки Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.

Общество Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.

Политика Россия и Украина договорились по газу "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).

Политика Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Футбол Футболист сборной Украины провалил допинг-тест Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».

Экономика Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Шоу-бизнес Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.

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Общество МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.