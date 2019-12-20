Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Курс евро опустился ниже 69 рублей

Известия08:29

Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ07:09

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет06:30

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС06:16

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости07:11
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Футбол

Фигу: с Гвардиолой у меня ничего не было. Мне нравятся женщины

Известно, что Фигу женат на шведской модели Элен Сведин, с которой футболист познакомился в 1996 году в Барселоне.
Metaratings 12:00
Космос

NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Ведомости 11:13
Происшествия

СК раскрыл личность стрелка с Лубянки

Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Lenta.ru 10:31
Общество

Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Газета.Ru 09:57
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета вчера в 15:24
Политика

Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru вчера в 05:25
Футбол

Футболист сборной Украины провалил допинг-тест

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
РБК 11:35
Происшествия

Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой

Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Lenta.ru 12:00
Происшествия

В Архангельске две девушки убили свою ровесницу

Рыбинская неделя 09:00
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Газета.Ru 18 декабря в 14:53
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.
Взгляд.ру 05:35
Происшествия

В ДТП в Оренбургской области погибли четыре человека

ТАСС 10:31
Спорт

В ВАДА приняли к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло к сведению решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Спорт-Экспресс вчера в 12:58
Политика

ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
Lenta.ru 11:26
Здоровье

Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год

Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
RT на русском 11:45
Экономика

Установлены размеры премий руководству регионов

Минимальный размер поощрения региональных и муниципальных управленческих команд субъекта РФ, в котором высшее должностное лицо занимает пост с 2019 года или является временно исполняющим обязанности, устанавливается в размере 20 миллионов рублей.
Парламентская газета вчера в 16:07
Политика

Матвиенко заявила о возможности донастройки Конституции

На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что из Конституции может быть изъята «оговорка», разрешающая главе государства избираться на свой пост более двух раз при условии, что между вторым и третьим сроком будет перерыв.
РБК 11:21
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Политика

На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
RT на русском 07:13
Армия и оружие

Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии

Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
ФАН вчера в 04:54
Общество

МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости

Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.
Вести.Ru 10:55
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 17 декабря в 16:22
Космос

В NASA зафиксировали новый вид магнитного взрыва на Солнце

Pravda.Ru 07:38
Армия и оружие

Пентагон сообщил о планах оставить военных США в Сирии

Московский Комсомолец 11:54
Футбол

«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»

Soccer.ru 12:01
Политика

ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
РИА Новости 11:14
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости 18 декабря в 09:30
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском 01:16
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