Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Футбол
Фигу: с Гвардиолой у меня ничего не было. Мне нравятся женщины
Известно, что Фигу женат на шведской модели Элен Сведин, с которой футболист познакомился в 1996 году в Барселоне.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Происшествия
СК раскрыл личность стрелка с Лубянки
Напавшим на сотрудников ФСБ у здания спецслужбы на Большой Лубянке, как и писали СМИ, оказался 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Происшествия
В Архангельске две девушки убили свою ровесницу
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Российская певица, автор песен и актриса Анна Шурочкина, известная как Нюша, рассказала о домогательствах известного продюсера.
Спорт
В ВАДА приняли к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло к сведению решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Политика
ЕР выступила против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.
Здоровье
Эксперт дал рекомендации по питанию в Новый год
Заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного Департамента здравоохранения Дмитрий Бордин в беседе с изданием «Ридус» дал рекомендации по питанию в Новый год.
Экономика
Установлены размеры премий руководству регионов
Минимальный размер поощрения региональных и муниципальных управленческих команд субъекта РФ, в котором высшее должностное лицо занимает пост с 2019 года или является временно исполняющим обязанности, устанавливается в размере 20 миллионов рублей.
Политика
Матвиенко заявила о возможности донастройки Конституции
На большой пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что из Конституции может быть изъята «оговорка», разрешающая главе государства избираться на свой пост более двух раз при условии, что между вторым и третьим сроком будет перерыв.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
Армия и оружие
Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
Общество
МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости
Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Армия и оружие
Пентагон сообщил о планах оставить военных США в Сирии
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество