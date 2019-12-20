Финансы

ВедомостиВедомостиКурс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК07:26

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости07:11

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета06:41

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ07:09

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет06:30

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС06:16

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03
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Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент

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Газета.Ru 02:36
Общество

В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
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Бывшему секретарю Совбеза (СНБО) Украины Турчинову не понравились слова Владимира Путина, сказанные на пресс-конференции, о том, что Ленин в свое время принял странное решение, передав Украине истинно русские земли, к которым Киев не имел никакого отношения.
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Барри Троц: «Варламов сделал сэйв года»

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Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
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Орешкин назвал три несогласованных вопроса между РФ и Белоруссией

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что между РФ и Белоруссией осталась группа из трех нерешенных вопросов.
Московский Комсомолец 08:06
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NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания Boeing сообщили о нештатном выведении корабля Starliner на орбиту.
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Политика

Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
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Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Российская газета 18 декабря в 21:00
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Куратор санаций уйдет с поста зампреда ЦБ

Зампред ЦБ Василий Поздышев перейдет в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на пост главы совета директоров, заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.
РБК 08:50
Политика

В Киеве предложили назвать сквер в честь стрелка с Лубянки

Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Lenta.ru 09:05
Происшествия

На Кубани за взятку задержаны три следователя

ФСБ задержала трех следователей полиции на Кубани при получении взятки.
BFM.ru 08:49
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Эти три продукта защитят от рака

Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com 18 декабря в 01:12
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета вчера в 15:24
Происшествия

Житель США получил 16 лет тюрьмы за публичное сожжение флага ЛГБТ

Шестнадцать лет заключения получил житель американского штата Айова Адольфо Мартинес из города Эймс за сожжение флага ЛГБТ, который он снял с местной церкви.
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Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
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Европейцев лишат собственности в США из-за «Северного потока-2»

В Вашингтоне предупредили, что готовы запретить Allseas пользоваться собственностью компании в США, в том числе штаб-квартирой в Хьюстоне, проводить любые расчеты в долларах, сотрудничать с американскими компаниями и вообще присутствовать на американском рынке, а руководителей европейской компании лишат возможности приезжать в США.
Утро.ru вчера в 01:26
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты

РИА Новости 07:01
Происшествия

Пытавшегося устроить крушение «Сапсана» приговорили к 22 годам колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строго режима Эмома Бурхонова, обвиняемого в подготовке крушения «Сапсана» в 2017 году, передает «Интерфакс».
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Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
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На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
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На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений

Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.
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Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»

С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Ведомости 04:59
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Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

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Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти

Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
РИА Новости 08:56
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

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Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
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Бари Алибасов выложил фото с Федосеевой-Шукшиной из больницы

Продюсер Бари Алибасов выложил в своем Instagram фото со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На нем она запечатлена на больничной койке.
Московский Комсомолец 09:03
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Владимир Путин выступил против серьезных изменений в Конституции

Высказался президент и насчет оговорки "подряд" касательно прописанных в Конституции двух сроков полномочий одного и того же лица в качестве главы государства.
Новые Известия вчера в 06:42
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Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции против «Турецкого потока»

Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
РИА Новости 06:24
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