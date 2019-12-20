Финансы
ВедомостиКурс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
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Космос
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В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
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Продюсер Бари Алибасов выложил в своем Instagram фото со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На нем она запечатлена на больничной койке.
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Владимир Путин выступил против серьезных изменений в Конституции
Высказался президент и насчет оговорки "подряд" касательно прописанных в Конституции двух сроков полномочий одного и того же лица в качестве главы государства.
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