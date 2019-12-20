Финансы

ВедомостиВедомостиКурс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
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Курс евро опустился ниже 69 рублей

Известия08:29

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет06:30

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости07:11

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ07:09

Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК07:26

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС06:16

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03
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Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
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На прошлой неделе США и КНР объявили о достижении соглашения по первой части торговой сделки, причем Пекин обязался увеличить закупки американской продукции и услуг, и стороны взаимно отказались от введения на этом этапе дополнительных пошлин, оставив в силе введенные ранее тарифы.
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Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
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Мужчина забрался на опору Крымского моста в Москве

Неизвестный мужчина забрался на одну из опор Крымского моста в Москве.
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В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

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Корчинский призвал переименовать сквер в Киеве, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета.
Lenta.ru 09:05
Происшествия

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На главной улице Киева группа молодых людей напала на полицейских, сообщила 20 декабря пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
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Норвежка Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси, Миронова — четвёртая

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Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»

Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Российская газета 07:21
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Раскрыты характеристики смартфона Samsung Galaxy S10 Lite

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Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

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Армия и оружие

В Польше российские МиГ-29 предпочли американским F-35

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Lenta.ru 05:35
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Экс-главу департамента НОВАТЭКа поместили под домашний арест

Городской суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций НОВАТЭКа Владислава Бабийчука, который обвиняется в многомиллионном хищении.
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"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
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Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

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Месси признан лучшим футболистом года по версии The Guardian

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Армия России получила первую партию двухсредных автоматов АДС

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Общество

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко.
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Стало известно, как пройдет голосование в шоу «Голос»

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Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
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Президент Тайип Эрдоган призрозил США зеркальным ответом, если Вашингтон введет санкции против "Турецкого потока" и из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
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Девушка уточнила, грядет ли в стране новая пенсионная реформа и будет ли стабильность в этой сфере. Ответ Путина был весьма лаконичен.
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