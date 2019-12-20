Финансы
ВедомостиКурс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
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Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
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Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
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