Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара упал на 33 копейки — до 62,08 рубля.
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Курс евро впервые с марта 2018 года упал ниже 69 руб

РБК07:26

Курс евро опустился до 69 рублей

ТАСС06:16

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Коммерсантъ07:09

Курс евро упал до уровня марта 2018 года

Российская газета06:41

Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах «Московской биржи» опустился ниже 69 руб

Финмаркет06:30

Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года

Ведомости07:11

Курс евро опустился ниже 69 рублей

RT на русском06:03
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Происшествия

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

"В результате (стрельбы) один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - отметила Петренко.
Интерфакс 10:36
Общество

Нештрафуемый порог превышения скорости снизят

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Газета.Ru 10:31
Космос

Boeing и NASA сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту

Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
ТАСС 09:25
Происшествия

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 10:38
Политика

«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд

"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 08:56
Политика

Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
РИА Новости 09:38
Происшествия

Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.
РБК 02:41
Политика

Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
РИА Новости 10:05
Биатлон

Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Газета.Ru 09:45
Общество

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 08:47
Политика

Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Газета.Ru 08:32
Политика

Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны

Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Российская газета 09:48
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Футбол

«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
RT на русском 09:24
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM 10:05
Происшествия

В Москве проверят информацию о минировании всех мостов

Специалисты оперативных служб проверяют информацию о "минировании" всех мостов на территории Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:17
Политика

Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии

Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
RT на русском 09:53
Политика

Зеленский поддержал закрытие игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игорных заведений в стране.
Известия 08:37
Политика

Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против внесения в Уголовный кодекс России и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся домашнего насилия.
Lenta.ru 09:47
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Политика

На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил провести проверку телеканала "Наш" из-за трансляции пресс-конференции президента России Владимира Путина, заявил в пятницу член нацсовета Сергей Костинский.
РИА Новости 04:48
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском 08:03
Общество

Защита Винника обжаловала решение Минюста Греции об экстрадиции

Защита россиянина Александра Винника, задержанного в Греции, обжаловала решение греческого Минюста о его экстрадиции во Францию.
RT на русском 10:49
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем

RT на русском 10:49
Политика

МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях

В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости 07:00
Экономика

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ

Зампред Банка России Василий Поздышев покидает ЦБ.
Российская газета 10:00
Происшествия

Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Lenta.ru 07:51
Армия и оружие

«Севмаш» передаст флоту 4 атомные подлодки

В 2020 году ВМФ получит от «Севмаша» 4 атомные подлодки, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 03:08
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
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