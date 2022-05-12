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Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года

Курс евро на Московской бирже обновил минимум с февраля 2020 года, составив в 10:50 по мск 68,5 руб./€. Курс доллара опустился до 65,4675 руб./$.
Коммерсантъ
Курс доллара на минимуме к 11:30 мск опускался до 65,36 рубля.
Forbes
Из данных биржи также следует, что доллар опустился до 66,48 рубля, теряя 1,12 процента.
Lenta.ru
Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году по укреплению к доллару: по подсчетам агентства, курс российской валюты укрепился на 11% в сравнении с началом года благодаря валютному контролю со стороны российских властей.
Forbes

Подробнее о событии

Евро опустился ниже 69 рублей впервые с февраля 2020 года
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