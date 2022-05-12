Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году по укреплению к доллару: по подсчетам агентства, курс российской валюты укрепился на 11% в сравнении с началом года благодаря валютному контролю со стороны российских властей.
Российские ракетные войска уничтожили на Украине зенитный ракетный комплекс и пусковые установки реактивных систем залпового огня, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«ФСБ РФ совместно с МВД РФ задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города Курска с массовым скоплением людей», — говорится в сообщении.