Финансы
ИзвестияКурс евро опустился ниже 70 рублей
В 17:50 мск стоимость евро на бирже впервые более чем за два месяца опустилась ниже отметки 70 рублей. На минимуме курс евро добрался до отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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