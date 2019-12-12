Финансы
ИзвестияКурс евро опустился ниже 70 рублей
В 17:50 мск стоимость евро на бирже впервые более чем за два месяца опустилась ниже отметки 70 рублей. На минимуме курс евро добрался до отметки 69,77 рубля, что на 68 копеек, или 0,96%, ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Геноцид армян признан Сенатом США
Напомним, предложенная Менендесом резолюция о признании геноцида армян Османской Турцией в 1915 году принята после долгих обсуждений, которые велись в Сенате вслед за утверждением документа палатой представителей Конгресса.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
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Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
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Неизвестные расстреляли и ограбили такси в Москве
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Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
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Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
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Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Футбол
Гендиректор «Зенита»: европейская кампания закончилась фиаско
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал выступление петербургского клуба в Лиге чемпионов, передает ТАСС.
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Лещенко выругался матом в новой передаче Галкина
Народный артист РСФСР Лев Лещенко сказал нецензурное слово в эфире нового Youtube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Игры
Microsoft анонсировал новый Xbox Series X
Корпорация Microsoft показала дизайн своей будущей игровой консоли Xbox Series X, запуск которой намечен к концу 2020 года.
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На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
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Зеленский подтвердил, что пожал руку Путину
Выступая на телеканале "1+1", украинский лидер Владимир Зеленский уточнил, что он пожал руку президенту РФ Владимиру Путину в ходе саммита в "нормандском формате" в Париже.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
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«Рабовладельцы» из Кузбасса получили 4 и 3,5 года колонии
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Зима будет неоднородной, ожидаются волны холода
Волны холода ожидаются этой зимой, заявил научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд Роман Менделевич 12 декабря в интервью журналистам, сообщает «Российская газета».
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В России провели первый в мире голографический телемост
Первый в мире голографический телемост провели две телекоммуникационные компании - российская и китайская, передает ОТР.
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Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»
В Германии призвали США не вводить новые санкции против российского проекта газопровода "Северный поток-2".
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Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
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Татьяна Буланова готовится к свадьбе сына
Татьяна Буланова поделилась радостной новостью — ее старший сын Александр представил ей невесту.
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Из Рязани выдворили американских преподавателей
Из Рязани выдворили американских преподавателей.