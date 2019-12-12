Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
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Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

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Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

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Курс евро стал ниже 70 рублей

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Рубль усилил рост, евро пробил вниз отметку в 70 рублей впервые с 24 сентября

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Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАСС10:08

Доллар опустился в 25 июля

Вести.Ru08:35

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБК11:04
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Политика

США собирается признать РФ «спонсором терроризма»

11 декабря в среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 11 декабря утвердил законопроект, предполагающий введение некоторых ограничений для России за поддержку сирийского правительства.
Телеканал 360° вчера в 14:09
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Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists

Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
REGNUM 14:29
Политика

Путин отправил в отставку губернатора Еврейской Автономной области

Сегодня Президент России Владимир Путин оправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил на этот пост Ростислава Гольдштейна.
Татар-информ 12:39
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:22
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Политика

Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова

Российская газета 14:00
Происшествия

На Украине задержаны предполагаемые убийцы Павла Шеремета

Вести.Ru 08:52
Происшествия

В Подмосковье двое подростков погибли, предположительно, от отравления

Двое подростков погибли в Подмосковье, предположительно, от отравления, еще один подросток был госпитализирован, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 12:48
Происшествия

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 13:31
Здоровье

Тест со стулом позволит выявить рак легких

Если у человека после нахождения в сидячем положении возникают сложности с вставанием со стула и наблюдается проблема с устойчивостью, то следует обратиться к врачу.
ToDay News Ufa 10 декабря в 05:06
Политика

Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:48
Армия и оружие

США испытали ракету средней дальности наземного базирования

RT на русском 12:36
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Хоккей

Олимпийская сборная России по буллитам обыграла Словакию

Спорт-Экспресс 12:53
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У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
ИнфоСМИ вчера в 12:47
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru 00:21
Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
ГЛАС.RU вчера в 04:08
Экономика

Минфин объяснил, что происходит с пошлинами на посылки из-за рубежа

В России может быть снижен порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Порог уже снижали в начале 2019 года.
Вести.Ru 13:01
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Происшествия

В Иркутске солдат в карауле покончил с собой

В Иркутске 20-летний военнослужащий покончил с собой во время караула. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
РЕН ТВ 04:49
Армия и оружие

Террористы готовят новую провокацию с химоружием в Сирии

Помимо прочего, в ЦПВС отметили, что террористами указанной группировки совместно с представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски» ведется подготовка инсценировок применения химического оружия и разрушения гражданских объектов в Идлибской зоне деэскалации.
Пятый канал 14:45
Здоровье

Врач объяснил, почему российские мужчины долго не живут

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев объяснил, почему в России после выхода на пенсию женщины живут в среднем 22,6 года, а мужчины — всего 7,5 года.
Телеканал 360° 14:26
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон

Лезги газет 12:43
Политика

Закон об особом статусе Донбасса продлен

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 05:13
Авто

Опубликованы первые фото нового Cadillac Escalade

Первые «живые» фотографии серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал AutoWeek.
Автоновости дня вчера в 06:43
Общество

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Подлодка, которая была отправлена на утилизацию, частично утонула во время буксировки в Приморье, сообщает DEITA.
Deita.ru 02:23
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
iReactor вчера в 07:36
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