Финансы
ТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
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