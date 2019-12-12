Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

RT на русском12:28

Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с сентября

Ведомости11:14

Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАСС10:08

Курс евро стал ниже 70 рублей

Газета.Ru10:54

Рубль усилил рост, евро пробил вниз отметку в 70 рублей впервые с 24 сентября

ПРАЙМ10:14

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБК11:04

Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

Царьград08:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:55, Ашберн
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили нашли обломки

ТК Звезда вчера в 17:57
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 16:00
Политика

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
SM News 10:32
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк прокомментировали информацию о параличе актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Хоккей

Кравцов попрощался с «Трактором». Он возвращается в «Рейнджерс»

Sports.ru 13:59
Футбол

Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

"Краснодар" в последнем матче группового этапа Лиги Европы проиграл испанскому "Хетафе" (0:3).
Реальное время 15:03
Политика

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении запрещено шутить про главу государства.
Профиль 05:27
Политика

Пашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
RT на русском 15:35
Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
РЕН ТВ 04:25
Политика

Зеленский заявил, что в Париже они с Путиным «начали диалог»

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что доволен переговорами с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.
ТАСС 16:13
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Чемпионат 16:50
Общество

Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector

В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
RT на русском вчера в 15:30
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Экономика

США предложили снизить действующие пошлины на импорт китайских товаров

Американская сторона предложила КНР снизить в два раза действующие пошлины на импорт китайских товаров объемом 360 млрд. долларов.
ГЛАС.RU 12:56
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Происшествия

В Петербурге за изнасилование девочки заочно арестовали бойца ММА

В Петербурге Колпинский районный суд заочно арестовал бойца ММА Салимджона Ширинова, как сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 08:17
Футбол

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

Стали известны все участники 1/16 финала футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
РИА Новости 17:53
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Известия 16:05
Политика

Джонсон прокомментировал данные экзитполов с парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал данные экзитполов, показывающие, что его партия получает абсолютное большинство на выборах в британский парламент, заявив, что «мы живём в величайшей демократии в мире».
RT на русском 18:11
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания.
Ведомости 13:08
Армия и оружие

Пентагон испытал баллистическую ракету средней дальности

Вести.Ru 15:47
Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян.
Lenta.ru 02:47
Спорт

Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
RT на русском 12:15
Космос

Новая методика определения массы черных дыр разработана астрономами

Территория новостей 10 декабря в 18:27
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 05:13
Происшествия

В Красноярске семимесячному ребенку во время массажа сломали ноги

Известия 14:39
Культура

Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor вчера в 02:18
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное