Финансы
ТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
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Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
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Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
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Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
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Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
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Общество
Власти Франции решили поднять возраст для получения полной пенсии
Официальный возраст выхода на пенсию во Франции — 62 года — не будет изменен, однако в стране к 2025 году введут так называемый возраст равновесия, по достижении которого начнется основная часть пенсионных платежей.
Авто
АвтоВАЗ выпустит новое поколение Lada Granta в 2021 году
Самый востребованный российский бестселлер в мире автомобилей – Lada Granta – через год выйдет в новом поколении.