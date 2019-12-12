Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
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Курс евро опустился ниже 70 рублей

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В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
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Очаг пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» локализован

В четверг во время ремонтных работ возник пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на судоремонтном заводе в Мурманске.
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В целом около трети доходов россияне тратят на продукты, а в развитых странах как минимум в два раза меньше.
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Трамп назвал выборы в Великобритании большой победой Джонсона

Президент США Дональд Трамп в пятницу отметил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во главе правящей Консервативной партии, по-видимому, уверенно побеждает на парламентских выборах в Великобритании.
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Элина Чага рассталась с Леонидом Агутиным

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РБК вчера в 18:41
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Глава Якутии заявил о риске срыва инвестконтракта «Мечела» по Эльге

Почему у главы Якутии возникли вопросы к "Мечелу" "Мечел" Игоря Зюзина как участник регионального инвестиционного проекта должен обеспечить выполнение инвестиционной декларации и вложить значительную сумму в развитие Эльгинского месторождения за пятилетний период, заявил РБК глава Республики Якутия Айсен Николаев.
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Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
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Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
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В России снизился уровень социального неравенства

Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян.
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Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Как работают Яндекс.Новости?
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