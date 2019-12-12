Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Курс евро опустился ниже 70 рублей

ТАСС10:08

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБК11:04

Курс евро стал ниже 70 рублей

Газета.Ru10:54

Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

RT на русском12:28

Доллар опустился в 25 июля

Вести.Ru08:35

Рубль обновил многомесячные максимумы на фоне роста аппетита к риску

ПРАЙМ12:23

Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

Царьград08:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
Кино

Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

iReactor 06:23
Происшествия

Названа возможная причина смерти журналиста Михаила Виноградова

Журналист газеты "Вечерняя Москва" Михаил Виноградов мог умереть из-за разрыва бедренной артерии.
Российская газета 13:29
Футбол

«Ливерпуль» согласовал переход вингера «Зальцбурга» Минамино

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за нападающего «Зальцбурга» Такуми Минамино, сообщает The Independent.
Sport24.ru 07:12
Футбол

Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
МК-Спорт 10:58
Политика

Зеленский дал первое интервью российскому телевидению

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским тележурналистам.
Lenta.ru 10:26
Общество

Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
РБК 15:33
Авто

General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»

Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Retailer.ru 09 декабря в 09:00
Здоровье

Project Syndicate (США): где восстание против угрозы резистентности к антибиотикам? (Project Syndicate)

Лондон — Угроза резистентности к антибиотикам (AMR) отодвигается на задний план угрозой изменения климата.
ИноСМИ 11:30
Футбол

ЦСКА отказался выкупать Сантоса

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.
Газета.Ru 12:22
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Политика

Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

Ранее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина до следующего "нормандского саммита" подготовит изменения к Минским соглашениям по урегулированию в Донбассе.
РИА Новости 15:44
Футбол

Кафельников: «Футбол в России окончательно умер»

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в социальных сетях отреагировал на неудачу российских футбольных клубов, не сумевших впервые за 17 лет выйти в еврокубковую весну.
ProstoProSport 15:29
Энергетика

«Роснефть» выиграла у «Сургутнефтегаза» три участка недр на Таймыре

Начальная цена аукциона составляла 20 млн рублей. "Роснефть" обошла по цене "Сургутнефтегаз" и "Красноярскую НГК", утверждает он.
Интерфакс 04:37
Армия и оружие

ЦПВС сообщил о готовящихся инсценировках с химоружием в Сирии

В ноябре в Минобороны России сообщили, что боевики двух террористических группировок совместно с организацией «Белые каски» планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химического оружия в идлибской зоне деэскалации.
RT на русском 15:00
Футбол

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»

После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Спорт-Экспресс 04:00
Хоккей

Кравцов попрощался с «Трактором». Он возвращается в «Рейнджерс»

Sports.ru 13:59
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета 01:53
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру 08:45
Происшествия

Коркинские родители распространяют видео об опасной жвачке

Горняцкая правда 05:20
Кино

Том Харди случайно сделал спойлер «Венома 2»

Ранее сообщалось, что премьера «Венома 2» намечена на 1 октября 2020 года. Режиссером ленты выступает Энди Серкис.
Культуромания 13:28
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенаторы США единогласно приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
RT на русском 14:23
Хоккей

«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга

СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Sports.ru 09:25
Экономика

Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru вчера в 14:35
Космос

В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

3DNews 08:14
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Лугано" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:56
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество

Поставки бананов из Эквадора в Россию могут запретить

В Россельхознадзоре добавили, что случаи выявления этого типа вредителей приняли «системный характер».
Коммерсантъ 15:57
Происшествия

Россиянину могут дать срок за истязание соседей конским ржанием

Полиция завела уголовное дело по статье 117 УК России ("Истязание двух и более лиц") против 46-летнего жителя Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 14:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное