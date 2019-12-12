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Футбол ЦСКА отказался выкупать Сантоса Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.

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Футбол Кафельников: «Футбол в России окончательно умер» Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в социальных сетях отреагировал на неудачу российских футбольных клубов, не сумевших впервые за 17 лет выйти в еврокубковую весну.

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Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.