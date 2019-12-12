Финансы
ТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
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Общество
Ученые рассказали об опасности дневного сна
Финансы
Рынок США покоряет новые вершины
Сегодня американские фондовые индексы достигли новых внутридневных рекордов, получив заряд оптимизма от комментариев президента США Дональда Трампа - по его словам, Соединенные Штаты "очень приближаются к большой сделке с Китаем".
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Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Происшествия
Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»
Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети.
Общество
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Зеленский поручил полиции найти заказчика убийства Шеремета
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12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
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В России снимут хип-хоп-мюзикл о жизни Пушкина
Продюсерская компания "Кинослово" снимет фильм о жизни Александра Пушкина в жанре хип-хоп-мюзикла.
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«Краснодар» назвал состав на матч с «Хетафе»
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Динамо (Киев) — Лугано 0:0 (1-й тайм)
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
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Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Авто
Hyundai и Genesis начали продавать в России автомобили в рассрочку
Начиная с декабря корейцы запустили программу «Авторассрочка», когда можно приобрести все авто, предложенные маркой Hyundai, а также спорт-седан Genesis G70, расплачиваясь по частям, но без процентной надбавки и первого взноса.
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Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Общество
Подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»
Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
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Общество
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Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.