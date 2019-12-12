Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск. В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года.
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