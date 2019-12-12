Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года. По состоянию на 17:56 мск курс евро опустился на 0,77% и составил 69,91 рубля. В свою очередь курс доллара снизился на 0,65%, до 62,86 рубля.
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Курс доллара впервые с июля опустился ниже 63 рублей

RT на русском12:28

Курс евро опустился ниже 70 рублей

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Курс евро стал ниже 70 рублей

Газета.Ru10:54

Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

РБК11:04

Доллар опустился в 25 июля

Вести.Ru08:35

Рубль обновил многомесячные максимумы на фоне роста аппетита к риску

ПРАЙМ12:23

Декабрь остудил курсы валют: Доллар просел ниже 63 рублей

Царьград08:22
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Политика

Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области

Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
SM News 10:32
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:56
Общество

Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра столицы Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — сообщило РБК со ссылкой на «РИА Новости».
ИА Московский регион 10:29
Политика

Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.
ТАСС 11:13
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
REGNUM 11:49
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Свободная Пресса вчера в 06:15
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Вести.Ru 07:54
Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
Авто

Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России

Баста, российский рэп-исполнитель, смог стать лицом китайской автомобильной марки GAC, специализирующейся на продаже премиум машин.
Discover24 вчера в 02:47
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Общество

В Приморье по пути на утилизацию затонула подлодка

В Приморье во время буксировки на утилизацию частично затонула подводная лодка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.
Life.ru 02:41
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
ТАСС 01:17
Общество

Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Lenta.ru 11:52
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Общество

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Известия вчера в 17:58
Общество

Во Франции повышают пенсионный возраст, несмотря на протесты

Премьер – министр Эдуар Филипп и правительство пятой республики представили ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
Завтра.ру 05:01
Футбол

Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
МК-Спорт 10:58
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Общество

Праздничный стол перестал быть главной статьей расходов на Новый год

РБК вчера в 16:00
Кино

Том Харди показал спойлерные фото со съемок «Венома 2»

На первом фото со съёмочной площадки можно было увидеть режиссёра Энди Серкиса за работой.
Киноафиша России 10:01
Происшествия

Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка

В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Взгляд.ру 09:33
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости 08:05
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак передумал делить имущество после развода

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись после почти девяти лет брака. Поначалу казалось, что паре удалось сохранить теплые отношения.
StarHit.ru 04:00
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru вчера в 16:09
Общество

Девятилетний вундеркинд бросил университет из-за споров с ректоратом

Девятилетний бельгийский вундеркинд Лоран Симонс мог бы стать самым юным в мире обладателем диплома о высшем образовании, однако из-за разногласий с ректоратом он покинул университет.
ИнфоСМИ 11:40
Хоккей

«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга

СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Sports.ru 09:25
Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 15:59
Гаджеты

В Android ускорят процесс обновления

Одной из проблем обновления операционной системы Android является довольно долгое время, которое требуется для установки апдейта, причём собственно на инсталляцию тратится меньшая его часть.
Игромания.ру 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
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