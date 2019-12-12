Финансы
ТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года. По состоянию на 17:56 мск курс евро опустился на 0,77% и составил 69,91 рубля. В свою очередь курс доллара снизился на 0,65%, до 62,86 рубля.
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Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Общество
Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра столицы Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — сообщило РБК со ссылкой на «РИА Новости».
Политика
Зеленский поставил задачу найти заказчика убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил следствие за проведенную работу по раскрытию убийства журналиста Павла Шеремета и поставил задачу назвать в ближайшее время заказчика преступления.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Общество
Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно
Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Авто
Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России
Баста, российский рэп-исполнитель, смог стать лицом китайской автомобильной марки GAC, специализирующейся на продаже премиум машин.
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Общество
В Приморье по пути на утилизацию затонула подлодка
В Приморье во время буксировки на утилизацию частично затонула подводная лодка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16
Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
Общество
Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа
Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз
Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.
Общество
Во Франции повышают пенсионный возраст, несмотря на протесты
Премьер – министр Эдуар Филипп и правительство пятой республики представили ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
Футбол
Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба
Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Кино
Том Харди показал спойлерные фото со съемок «Венома 2»
На первом фото со съёмочной площадки можно было увидеть режиссёра Энди Серкиса за работой.
Происшествия
Покупатель открыл стрельбу в петербургском супермаркете из-за сырка
В Санкт-Петербурге пьяный покупатель открыл стрельбу в «Пятерочке» после того, как между ним и администрацией магазина возник конфликт из-за съеденного им сырка.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак передумал делить имущество после развода
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись после почти девяти лет брака. Поначалу казалось, что паре удалось сохранить теплые отношения.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Общество
Девятилетний вундеркинд бросил университет из-за споров с ректоратом
Девятилетний бельгийский вундеркинд Лоран Симонс мог бы стать самым юным в мире обладателем диплома о высшем образовании, однако из-за разногласий с ректоратом он покинул университет.
Хоккей
«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга
СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Гаджеты
В Android ускорят процесс обновления
Одной из проблем обновления операционной системы Android является довольно долгое время, которое требуется для установки апдейта, причём собственно на инсталляцию тратится меньшая его часть.