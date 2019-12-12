Финансы

ТАССТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года. По состоянию на 17:56 мск курс евро опустился на 0,77% и составил 69,91 рубля. В свою очередь курс доллара снизился на 0,65%, до 62,86 рубля.
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Курс евро впервые с сентября опустился ниже 70 руб

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Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске увеличилось до 12 человек, идут поиски еще трех человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Оказалось, что наиболее опасным напитком считается алкогольный коктейль с добавлением энергетика.
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Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию.
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Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
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Разработчики из студии Quantic Dream опубликовали бесплатную демо-версию игры Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store.
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Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

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