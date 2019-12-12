Финансы
ТАССКурс евро опустился ниже 70 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 70 рублей 24 сентября 2019 года. По состоянию на 17:56 мск курс евро опустился на 0,77% и составил 69,91 рубля. В свою очередь курс доллара снизился на 0,65%, до 62,86 рубля.
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Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
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Решение закрыть гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова связано с желанием запомнить его живым и энергичным человеком.
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Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Хоккей
Россия — Швеция 0:2 (1-й период)
12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
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Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета
После обнародования имен подозреваемых Зеленский поставил следствию задачу назвать заказчика убийства журналиста Павла Шеремета в ближайшее время.
Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Поклонники обратили внимание, что Анджелина без макияжа выглядит свежей.
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Skoda Karoq для России представлен официально
Российский офис Skoda презентовал новый для нашей страны компакт-кросс Karoq, выпускать который будут на предприятии Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.
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Андрей Аршавин предложил отказаться от системы «осень-весна»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал систему «осень-весна».
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СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
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Здоровье
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Оказалось, что наиболее опасным напитком считается алкогольный коктейль с добавлением энергетика.
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Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны.
Происшествия
В Башкирии школьник отравился «конфетой» с никотином
Одиннадцатилетний школьник из Стерлитамака съел так называемый снюс, приняв его за конфету, и попал в больницу с отравлением, сообщает РИА «Новости».
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Посол России в Болгарии Анатолий Макаров заявил, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пообещал ему, что российский газ пойдет через территорию Болгарии в Сербии по "Турецкому потоку" уже 31 мая будущего года.
Кино
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На первом фото со съёмочной площадки можно было увидеть режиссёра Энди Серкиса за работой.
Политика
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Армия и оружие
National Interest составил рейтинг самых мощных флотов в мире
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Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Биатлон
Шевнина стала пятой в суперспринте на этапе Кубка IBU в Риднау
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Зеленский призвал Европу сохранить санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза сохранить санкционное давление на Россию.
Интернет
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Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Игры
Бесплатное демо Detroit: Become Human уже доступно в EGS
Разработчики из студии Quantic Dream опубликовали бесплатную демо-версию игры Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store.
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Общество
Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения
26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем.