Финансы
ТАССКурсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля. Курс евро также не изменился и составил 72,275 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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с чего всё началось
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 65,43 рубля.RT на русском03:03
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.
Известия 12:42
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Политика
Отставка Болтона демонстрирует уязвимости Трампа и играет на руку России
Отставка Болтона демонстрирует кризис внешней политики США Отметим, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнюю отставку Болтона и заявил, что Россия, как была великой арктической державой, так ею и останется, независимо от того, кто занимает пост советника президента США по национальной безопасности.
Экономика сегодня 08:48
Происшествия
Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте
Семикратного чемпиона Узбекистана по кикбоксингу Муслимбека Омонова зарезали в Ташкенте.
Газета.Ru 12:10
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Политика
На акции протеста в Улан-Удэ избили депутата
Байкал-Daily 09 сентября в 22:18
Политика
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Комсомольская правда 09:38
Политика
Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев
Как сообщает МВД Эстонии, за 2018 год краткосрочные разрешения на проживание и работу в стране получили 15,5 тыс. граждан Украины, вид на жительство — 2,6 тыс. "Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги", — рассказал господин Хельме.
Коммерсантъ 15:15
Армия и оружие
Иракское ополчение заявило, что сбило беспилотник на востоке страны
Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило, что сбило беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать иракскую армию в провинции Дияла на востоке страны.
РИА Новости 15:37
Хоккей
Игорь Никитин: «„Торпедо“ больше хотело выиграть, поэтому им повезло»
«Торпедо» хотело выиграть больше, поэтому им и повезло. Думаю, игра болельщикам понравилась.
Sports.ru 15:45
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Музыка
Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.
РИА Новости 08:34
Политика
Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Государственного совета Крыма три кандидатуры на должность главы республики.
iReactor вчера в 05:41
Армия и оружие
В ДНР обстрелом ВСУ ранены трое спасателей МЧС
Новостной фронт 10:20
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Происшествия
Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею мальчика.
РИА Новости 13:16
Футбол
УЕФА дал название новому еврокубковому турниру
В среду немецкое издание Bild сообщило о том, что руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубкового турнира, который стартует с сезона 2021/22.
Российская газета 15:01
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета вчера в 07:20
Политика
Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа
Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.
Новый День 12:43
Хоккей
«Металлург» проиграл второй матч подряд с Воробьевым
LiveSport.ru 15:25
Шоу-бизнес
Орлова, Орбакайте и Полторак провели вечер вместе
Не всегда в будний вечер хочется побыстрее вернуться домой.
Телепрограмма 02:50
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов решили обвенчаться
Как сообщает «СтарХит», после официальной части свадьбы, которая состоится в пятницу, 13 сентября, молодожены обвенчаются в церкови.
Росбалт 07:45
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23