Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Общество
В России остановлен рост коронавируса
Распространение коронавируса в России остановлено, в целом по стране наблюдается стабилизация ситуации.
Сибдепо вчера в 23:40
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
В пятницу Дональд Трамп сообщил о "супер-пупер-ракете", которая будет иметь скорость в 17 раз больше по сравнению со всеми существующими аналогами.
Discover24 вчера в 06:47
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Экономика
У США начались беспрецедентные проблемы с госдолгом
Чтобы справиться с проблемой госдолга и резким ростом дефицита бюджета, Федеральная резервная система (ФРС) начала масштабно скупать облигации.
Lenta.ru 06:23
Общество
Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 06:07
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Политика
Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены
Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Экономика
В России планируют упростить процедуру банкротства
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на соответствующий документ, в России могут упростить процедуру банкротства.
The Penza Post вчера в 04:41
Общество
Граждане РФ оформили выплаты на 10 млн детей через «Госуслуги»
Москва, 18 мая 2020, 11:22 — REGNUM За шесть минувших дней на портале «Единый портал госуслуг» оформлено более 7 млн заявлений по оформлению единовременной выплаты для 10 млн детей в возрасте от трёх до 16 лет.
REGNUM 04:22
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Общество
Роскачество нашло мышьяк в креветках
Neva.Today 01:59
Экономика
В ТОР «Столица Арктики» появились первые резиденты
Почти 127 миллиардов рублей инвестиций привлекут в Мурманскую область первые резиденты территории опережающего развития "Столица Арктики".
Pravda.Ru 03:15
Общество
В России за сутки выявили 8926 новых случаев заболевания коронавирусом
За минувшие сутки был подтвержден еще 91 летальный случай с диагностированной коронавирусной инфекцией нового типа: Москва - 77 человек, Санкт-Петербург - 5 человек, Ставропольский и Приморский края - по 2 человека, Самарская и Ярославская области, Забайкальский и Краснодарский края и Чеченская Республика - по 1 человеку.
Planet Today 03:41
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
В Калининградской области от коронавируса скончались ещё три пациента
В Калининградской области за сутки скончались ещё три пациента с COVID-19.
DP.RU 05:28