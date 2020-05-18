Финансы
РИА НовостиКурс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:07 (мск) снизился на 68 копеек — до 72,9 рубля, евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля.
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В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку
В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Сегодня «Вердер» принимает «Байер» в матче 26-го тура Бундеслиги
В матче первого круга команды сыграли вничью со счётом: 2:2. За последние шесть матчей в чемпионате Германии «Вердер» набрал всего одно очко.
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Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
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Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
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С помощью планшета проводится табелирование персонала по FaceID: работнику для начала и завершения смены достаточно сделать снимок встроенной в планшет камерой – остальное сделает автоматизированная система распознавания лиц и учёта рабочего времени.
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
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Владимир Зеленский ввел санкции против МГУ и Эрмитажа
В Украине особым указом Владимира Зеленского введены ограничения, направленные против МГУ, Эрмитажа и других учреждений науки и культуры РФ.
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Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
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Видео погони росгвардейцев за пациентом обсерватора набирает популярность в Сети
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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России
Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
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В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
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Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
На протяжении четырех лет Виктор Дробыш занимался продвижением музыкального творчества Настасьи Самбурской на российской эстраде.
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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
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Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
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Зеленский предложил восстановить работу общественного транспорта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать восстановление работы общественного транспорта в стране.
Lenta.ru 06:56
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Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
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В Москве оштрафовали женщину-инвалида за отсутствие социального приложения
Газета.Ru 04:28
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Создан материал, который может менять свойства различных поверхностей
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ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
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Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46