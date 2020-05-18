Финансы
Вести.RuРубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб.
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Комментарии
Общество
В России впервые выявлено менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки
Стоит отметить, что прирост новых случаев коронавируса за сутки в России впервые опустился ниже девяти тысяч.
МИР 24 03:53
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Дмитрий Песков рассказал о своем состоянии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков продолжает лечение после заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:32
Шоу-бизнес
Богомолов снял Собчак в образе старухи в новом сериале
Суть сериала Богомолова заключается в том, что актеры играют роли персонажей, которые общаются между собой посредством видеочата.
RuNews24.ru 04:14
Здоровье
«КАМАЗ» перевел сотрудников с COVID-19 из инфекционки в свой госпиталь
Как сообщил Chelny-biz.ru руководитель пресс-службы автогиганта Олег Афанасьев, на данный момент зарегистрировано 33 подтвержденных случая заражения COVID-19 среди сотрудников компании.
Chelny-biz.ru 05:52
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
Происшествия
В отделе полиции умер 18-летний россиянин
В Тюмени скончался 18-летний житель в отделе полиции № 4. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.
Lenta.ru 06:09
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
Общество
Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец вчера в 03:24
Футбол
Тарасов возобновил тренировки с «Рубином»
Тарасов присоединился к «Рубину» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента, подписав контракт на полгода, но практически сразу выбыл из строя, получив перелом ноги на тренировке.
Metaratings 04:47
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Спорт
Южнокорейский футбольный клуб усадил на трибуны секс-кукол
Наша версия 05:30
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Власти Сочи с 1 июня откроют 65 пляжей при стабильной эпидобстановке
Пляжи Сочи на 90% готовы к приему туристов после снятия ограничений из-за коронавирусной инфекции, а с 1 июня 65 пляжей санаториев откроются для гостей при стабильной ситуации с коронавирусом.
Известия 05:56
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем-именинником
Юмористка шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала семейные снимки. В ее личном микроблоге появились фотографии мужа.
Городовой 03:31
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда будут разрешены прогулки
Россияне смогут совершать привычные прогулки лишь на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Life.ru 06:12
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились менее 9 тысяч человек
За последние сутки в России выявлено меньше 9 тысяч случаев коронавируса. Заболевание подтвердилось у 8 926 человек, передает оперштаб.
Компания 03:24
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать»
Прошу Бога, чтобы дочь забыла, что я ее мать.
StarHit.ru вчера в 09:00
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22