Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Комментарии
Авто
Китайский родственник ГАЗ-69 сильно обновился на 56-м году жизни
Журнал Авто.ру 10:26
Политика
Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем в вопросах организации слежки за гражданами.
Известия 12:54
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Общество
В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из автомата с балкона на юго-востоке Москвы
Неизвестный мужчина перепугал жителей столичного района Текстильщики, открыв стрельбу из автомата с балкона квартиры.
Вести.Ru 12:38
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
Хоккей
КХЛ назвала лучших игроков сезона
Ранее был объявлен лучший игрок сезона КХЛ по версии хоккеистов.
Газета.Ru 05:35
Политика
Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
ФРГ и Франция предложили создать фонд восстановления европейской экономики, передает Reuters.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Авто
Полиция Петербурга обновляет автопарк
Петербургская полиция пополнила автопарк 190 новыми автомобилями, большая часть из которых будет использоваться при патрулировании города.
Gazeta.SPb 11:19
Общество
Киноцентр «Соловей» в Москве стал самым посещаемым за 2019 год
Сносимый киноцентр "Соловей" на Красной Пресне стал крупнейшим по количеству зрителей кинотеатром в РФ в 2019 году.
ТАСС 10:42
Экономика
Акции «Башнефти» обвалились на 10% после объявления дивидендов
Привилегированные акции «Башнефти» обвалились на 10,7%, до ₽1305 по состоянию на 10:00 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 03:58
Здоровье
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Газета.Ru 12:06
Общество
Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК
Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
BFM.ru 12:48
Экономика
Правительство РФ утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
Правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним.
Моя Москва.онлайн 12:04
Общество
У отца Хабиба Нурмагомедова диагностировали серьезное поражение легких
Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и находится в крайне тяжелом состоянии, кроме того, у него серьезно поражены легкие.
ФАН 11:44
Здоровье
В Архангельской области covid подтвержден у 792 человек
За последние сутки в Архангельской области региональным референс-центром выявлены 72 новых случая COVID -19.
Двина Сегодня 11:00
Происшествия
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 13:00
Спорт
Адиев: «В Чечне все строго с карантином, власти держат ситуацию под контролем. Поэтому тут спокойно»
Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Sport24.ru 12:56
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменилось руководство
На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», во второй раз за две недели сменился руководитель.
Компания 11:44
Здоровье
В Пензенской области доначислили выплаты медработникам
В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей.
PenzaNews 09:20
Политика
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством и представителями общественности Дагестана обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе.
Нур 09:06
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20