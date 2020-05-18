Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

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Курс евро опустился ниже 79 рублей

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Рубль растет к доллару и евро

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Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

Интерфакс15 мая в 04:15

Рубль уверенно укрепляется к доллару и евро

Газета.Ru10:35
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Комментарии

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