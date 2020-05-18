Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рубль уверенно укрепляется к доллару и евро

Газета.Ru10:35

Курс евро опустился ниже 79 рублей

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Рубль растет к доллару и евро

ПРАЙМ03:11

Курс евро опустился ниже 79 рублей

RT на русском04:27

Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

Интерфакс15 мая в 04:15

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 79 рублей

ТАСС15 мая в 04:28

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru15 мая в 03:22
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С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтвердилась у шести депутатов Госдумы, сообщила советник председателя нижней палаты Анастасия Кашеварова.
Life.ru 10:34
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Гаджеты

Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820

MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.
Astera 07:30
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Названа величайшая песня конкурса «Евровидение»

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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
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Происшествия

Найден мертвым посол Китая в Израиле

Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
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Происшествия

В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома

Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
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Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями

Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.
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В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня 15 мая в 11:23
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Хоккей

Дмитрий Шуленин вернулся в «Торпедо»

Обладатель Кубка Харламова и серебряный призёр МХЛ в составе нижегородской «Чайки» Дмитрий Шуленин вернулся в систему хоккейного клуба «Торпедо», информирует официальный сайт клуба из Нижнего Новгорода.
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
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Происшествия

Под Казанью с наркотиками задержали мирового судью и сотрудника МЧС

Задержанные предъявили документы сотрудника МЧС и мирового судьи одного из районов Казани, утверждают источники "Реального времени".
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Здоровье

Волгоградцам рассказали об условиях выхода из режима самоизоляции

Как отметила главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева, чтобы перейти к первому этапу снятия ограничений, необходимо привести в норму три показателя: Коэффициент распространения инфекции — то есть, сколько здоровых людей может инфицировать один зараженный человек.
ИА Городские вести. Волгоград 08:22
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Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Названы профессии, где зарплаты выросли в период пандемии

С самого начала пандемии коронавируса зарплата в некоторых сферах значительно увеличилась.
РЕН ТВ 10:32
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
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Здоровье

Дополнительные выплаты получили почти 123 тыс. медиков

Почти 123 тыс. медработников получили на сегодняшний день стимулирующие выплаты, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.
Взгляд.ру 11:13
Футбол

ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА

Газета.Ru 04:58
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Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН

Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
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Политика

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
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Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
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Игры

В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов

Cyber.sports.ru 07:10
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Итальянские ученые раскрыли секрет куполов соборов эпохи Возрождения

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Политика

Мишустин потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:25
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
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Экономика

Глава ФРС США допустил рост безработицы до 25%

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в эфире программы "60 минут" телеканала CBS заявил, что показатели безработицы в Америке будут очень похожи на те, которые были во времена Великой депрессии.
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Общество

В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза

Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов.
Актуальные Новости 10:44
Общество

До конца мая россияне смогут увидеть в небе МКС невооруженным глазом

Как выяснилось, в честь праздника на Международной космической станции появилась крошечная копия Знамени Победы.
Петербургский дневник вчера в 15:16
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