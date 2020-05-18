Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс евро опустился ниже 79 рублей

Известия05:33

Рубль опустился к доллару и евро

Газета.Ru03:09

Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

Интерфакс15 мая в 04:15

Рубль растет к доллару и евро

ПРАЙМ03:11

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 79 рублей

ТАСС15 мая в 04:28

Курс евро опустился ниже 79 рублей

RT на русском04:27

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru15 мая в 03:22
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Lenta.ru 04:44
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Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф

Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
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Общество

Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Музыка

Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
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Армия и оружие

Силы Хафтара бросили тульский «Панцирь» на захваченной авиабазе

Тульская служба новостей 07:14
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Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Здоровье

В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников

В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
15
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,4K
Политика

Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Экономика

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15 мая в 16:00
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Авто

Обновленный Volkswagen Phideon показали до официальной премьеры

Немецкий Volkswagen готовит к выходу на рынок обновленный седан Phideon. При этом его живые фотографии появились в Сети в субботу, 16 мая.
CarsWeek.ru вчера в 02:45
1
Происшествия

В Белгороде умерла 19-летняя девушка с коронавирусом

Список умерших пациентов с коронавирусом в Белгородской области пополнила девушка из Валуек, которая находилась в городской больнице областного центра.
Бел.Ру 05:51
3
Общество

ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
70
Общество

Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая

Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
RT на русском 09:18
Происшествия

В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора

Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
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Игры

В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов

Cyber.sports.ru 07:10
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Общество

На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов

Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
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Происшествия

В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку

В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
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Недвижимость

Коронавирус изменит цены на недвижимость

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM Вторичное жильё Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился.
REGNUM 06:24
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Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
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Общество

Синоптики пообещали москвичам снег

В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
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Армия и оружие

ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения

В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
Недвижимость.RU 08:19
Общество

Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России

Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
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Гаджеты

Смартфоны Google Pixel 5 лишатся жестового управления Motion Sense

Утверждается, что будущие аппараты лишатся системы жестового управления Motion Sense, которая присутствует в моделях Pixel 4 и Pixel 4 XL.
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Футбол

ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести благотворительный матч, вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
RT на русском 09:01
Политика

Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам

Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.
News.ru 08:51
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