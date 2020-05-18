Финансы
RT на русскомКурс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Lenta.ru 04:44
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Общество
Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
BFM.ru 06:13
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили тульский «Панцирь» на захваченной авиабазе
Тульская служба новостей 07:14
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Здоровье
В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников
В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Политика
Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15 мая в 16:00
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Авто
Обновленный Volkswagen Phideon показали до официальной премьеры
Немецкий Volkswagen готовит к выходу на рынок обновленный седан Phideon. При этом его живые фотографии появились в Сети в субботу, 16 мая.
CarsWeek.ru вчера в 02:45
Происшествия
В Белгороде умерла 19-летняя девушка с коронавирусом
Список умерших пациентов с коронавирусом в Белгородской области пополнила девушка из Валуек, которая находилась в городской больнице областного центра.
Бел.Ру 05:51
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Общество
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы из Китая
Россия сняла запрет на ввоз живой рыбы, экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) из Китая.
RT на русском 09:18
Происшествия
В Сочи арестован мужчина, пытавшийся сбежать из обсерватора
Адлерский районный суд на трое суток арестовал мужчину, пытавшегося сбежать из обсерватора в Сочи, куда его поместили на карантин в связи с ситуацией с коронавирусом, и назначил ему штраф в 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ТАСС 08:54
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Общество
На Среднем Урале прошли переговоры по открытию ТЦ и магазинов
Екатеринбург, 18 мая 2020, 14:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание по поводу снятия ограничений на работу торговых центров, магазинов и общепита.
REGNUM 07:55
Происшествия
В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку
В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
Недвижимость
Коронавирус изменит цены на недвижимость
Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM Вторичное жильё Исторически в России объём сделок на вторичном рынке превосходил объём сделок на первичном, но после введённых правительством стимулов тренд изменился.
REGNUM 06:24
Происшествия
В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль такси сбил женщину и детей на тротуаре.
РБК 07:30
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Армия и оружие
ТN: в России начали разработку второго истребителя 5-го поколения
В российском Опытно-конструкторском бюро МиГ началась разработка истребителя 5-поколения МиГ-59, который оставит пару Су-57.
Недвижимость.RU 08:19
Общество
Сын Солженицына стал главой крупнейшей угольной компании России
Сын русского писателя Александра Солженицына Степан стал главой российской угольной компании СУЭК, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 07:25
Гаджеты
Смартфоны Google Pixel 5 лишатся жестового управления Motion Sense
Утверждается, что будущие аппараты лишатся системы жестового управления Motion Sense, которая присутствует в моделях Pixel 4 и Pixel 4 XL.
3DNews 06:46
Футбол
ФИФА организует благотворительный матч для борьбы с коронавирусом
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести благотворительный матч, вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
RT на русском 09:01
Политика
Мишустин велел за день устранить замечания Путина по выплатам врачам
Задержки с дополнительными выплатами медикам недопустимы, — цитирует РИА Новости Мишустина, сделавшего заявление на совещании.
News.ru 08:51