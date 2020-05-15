Финансы
Самара-ГИСРубль укрепился к доллару и евро
Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 11:25, доллар по самому выгодному курсу в Самаре можно купить за 73,49 рубля.
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Происшествия
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
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Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
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Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
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У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
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В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
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Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Стала известна дата открытия Турции для россиян
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Песков ответил на вопрос о самочувствии
«Пока лечусь», — сказал Песков, отвечая на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы.
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Во Франции раскопали 2500-летнюю гробницу «княжны»
В гробнице были найдены останки женщины, которая, вероятно, принадлежала к высшему сословию.
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Общество
Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам
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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
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Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Вирусологи попросят продлить режим самоизоляции в Москве после 31 мая
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В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
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Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
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Определено место проведения Евровидения в 2021 году
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Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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