Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля. Об этом в понедельник, 18 мая, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 11:25, доллар по самому выгодному курсу в Самаре можно купить за 73,49 рубля.

Рубль укрепился к доллару и евро

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