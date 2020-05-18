Финансы
News.ruКурс евро опустился ниже 79 рублей
Через час после начала торгов на Московской Бирже 15 мая курс евро снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии — до отметки в 78,98 рубля. Последний раз курс европейской валюты был ниже 79 рублей 6 марта 2020 года.
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Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на фоне сократившей прирост нефти
Финмаркет15 мая в 08:35
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Комментарии
Общество
Путин оперативно провёл заседание по коронавирусу в Дагестане
Президент РФ Владимир Путин назвал непростой ситуацию, которая складывается с эпидемией коронавируса в Дагестане.
Life.ru 07:12
Музыка
«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году состоится в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Парламентская газета вчера в 02:39
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20
Космос
Рогозин заподозрил США в планах вывести ядерное оружие в космос
США используют план основателя компании SpaceX Илона Маска по терраформированию Марса как предлог для вывода ядерного оружия в космос, считает гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 06:05
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Футбол
Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва вчера в 03:21
Кино
Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде
Актер поделился в своем Instagram ссылкой на эту статью, а также выразил благодарность Мартину Скорсезе, благодаря которому он занял почетное первое место.
Слово и Дело 06:03
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Здоровье
В России идут испытания вакцины от коронавируса на добровольцах
В настоящее время в России идет испытание вакцины от коронавирусной инфекции на добровольцах.
Комсомольская правда 06:58
Происшествия
В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19
Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
Общество
Петербургский военный попался на взятке за отправку сослуживца в Сирию
В Санкт-Петербурге офицер попался на взятке за отправку сослуживца на службу в Сирию.
АБН 06:25
Политика
Украинцы считают Кучму лучшим из президентов страны, показал опрос
Лучшим из всех президентов Украины жители страны считают Леонида Кучму, Владимир Зеленский на втором месте, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
РИА Новости 07:24
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Политика
На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 06:07
Общество
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
RT на русском 05:18
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
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Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Игры
Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип
Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет.
iReactor 06:09
Происшествия
Мужчину с высокой температурой увезли из мэрии Екатеринбурга
По словам пресс-секретаря мэрии Виктории Мкртчан, ситуация находится под контролем.
Evo-rus.com 07:31