Финансы

News.ruNews.ruКурс евро опустился ниже 79 рублей

Через час после начала торгов на Московской Бирже 15 мая курс евро снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии — до отметки в 78,98 рубля. Последний раз курс европейской валюты был ниже 79 рублей 6 марта 2020 года.
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Рубль опустился к доллару и евро

Газета.Ru03:09

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль растет к доллару и евро

ПРАЙМ03:11

Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

Интерфакс15 мая в 04:15

Курс евро опустился ниже ₽79 впервые с разрыва сделки ОПЕК

РБК15 мая в 04:09

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 79 рублей

ТАСС15 мая в 04:28

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Вести.Ru15 мая в 03:22
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На торгах 15 мая евро и доллар подешевели

КП - Беларусь15 мая в 07:16
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:59, Ашберн

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Прокуратура проверит сообщение о штрафе инвалиду за нарушение изоляции

Прокуратура Москвы начала проверку информации о штрафе за нарушение самоизоляции, якобы выписанного не выходящей из дома женщине-инвалиду, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.
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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
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ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Песков продолжает лечение от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
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Рязанский врач-хирург уволился из-за коронавируса

Паблик RZN.life опубликовал видеообращение, на котором мужчина, представившись врачом-хирургом Шацкой МРБ, сообщает, что уволился из-за отсутствия должной защиты от коронавируса.
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Марина Кравец показала редкое фото с мужем-именинником

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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
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На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников

На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

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Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Комздрав Петербурга подтвердил смерть еще пяти людей от коронавируса

За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек.
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CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком

CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру 15 мая в 11:08
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Политика

Задержанных в Ливии россиян обвинили в попытке вмешательства в выборы

Генпрокуратура Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предъявила двоим гражданам России Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану обвинения в попытке вмешательства в выборы.
News.ru 06:05
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Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии

Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
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Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Общество

Мэр Краснодара назвал ситуацию с коронавирусом в городе стабильной

Глава Краснодара Евгений Первышов 18 мая в ходе заседания оперштаба назвал ситуацию с распространением коронавируса в городе стабильной.
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Происшествия

Посол Китая в Израиле найден мертвым

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
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Общество

Россию и Китай могут отстранить от достройки АЭС «Дукованы» в Чехии

Компании из России и Китая, которые подали заявки на участие в тендере на постройку нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, могут отстранить от конкурса.
ФАН вчера в 10:56
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Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
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Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
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В Ярославле медведь напал на человека

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«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки

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Во втором сезоне The Witcher появится новый ведьмак

Создатели сериала The Wітснеr ввели во второй сезон нового персонажа, которого не было ни в книгах Анджея Сапковского, ни в играх по вселенной.
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В России продают редкий ВАЗ-2103 с «автоматом»

В Новосибирске выставили на продажу редкий ВАЗ-2103 с автоматической трансмиссией, соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
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Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма

Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
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Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
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