Финансы
News.ruКурс евро опустился ниже 79 рублей
Через час после начала торгов на Московской Бирже 15 мая курс евро снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии — до отметки в 78,98 рубля. Последний раз курс европейской валюты был ниже 79 рублей 6 марта 2020 года.
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Комментарии
Общество
Прокуратура проверит сообщение о штрафе инвалиду за нарушение изоляции
Прокуратура Москвы начала проверку информации о штрафе за нарушение самоизоляции, якобы выписанного не выходящей из дома женщине-инвалиду, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости 06:56
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Здоровье
Рязанский врач-хирург уволился из-за коронавируса
Паблик RZN.life опубликовал видеообращение, на котором мужчина, представившись врачом-хирургом Шацкой МРБ, сообщает, что уволился из-за отсутствия должной защиты от коронавируса.
АиФ Рязань 03:31
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала редкое фото с мужем-именинником
Юмористка шоу Comedy Club Марина Кравец опубликовала семейные снимки. В ее личном микроблоге появились фотографии мужа.
Городовой 03:31
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Здоровье
Комздрав Петербурга подтвердил смерть еще пяти людей от коронавируса
За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек.
Piter.tv 04:39
Кино
CBS выпустит новый сериал-приквел «Звёздного пути» со Споком и Пайком
CBS All Access заказал новый сериал во вселенной «Звёздного пути», который расскажет о приключениях капитана Пайка и Спока до того, как Кирк возглавил «Энтерпрайз».
Игромания.ру 15 мая в 11:08
Политика
Задержанных в Ливии россиян обвинили в попытке вмешательства в выборы
Генпрокуратура Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предъявила двоим гражданам России Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану обвинения в попытке вмешательства в выборы.
News.ru 06:05
Общество
Главный эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы эпидемии
Власти китайского города Ухань в начале эпидемии коронавируса скрывали реальные масштабы проблемы.
ИА REX 03:30
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Мэр Краснодара назвал ситуацию с коронавирусом в городе стабильной
Глава Краснодара Евгений Первышов 18 мая в ходе заседания оперштаба назвал ситуацию с распространением коронавируса в городе стабильной.
Блокнот Краснодар 03:40
Происшествия
Посол Китая в Израиле найден мертвым
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.
Коммерсантъ вчера в 05:01
Общество
Россию и Китай могут отстранить от достройки АЭС «Дукованы» в Чехии
Компании из России и Китая, которые подали заявки на участие в тендере на постройку нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, могут отстранить от конкурса.
ФАН вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года во время торгов на лондонской бирже ICE подорожали на 4,9% до отметки в $34,09 за баррель.
News.ru 05:58
Общество
В Стерлитамаке снесли скульптуру Колчака
RT на русском 05:18
Происшествия
В Ярославле медведь напал на человека
Медведь Pixabay.com В другом сообщении говорится, что медведь напал на человека в районе МФЦ на соседней улице Панина.
REGNUM 02:27
Кино
Во втором сезоне The Witcher появится новый ведьмак
Создатели сериала The Wітснеr ввели во второй сезон нового персонажа, которого не было ни в книгах Анджея Сапковского, ни в играх по вселенной.
iReactor 05:12
Авто
В России продают редкий ВАЗ-2103 с «автоматом»
В Новосибирске выставили на продажу редкий ВАЗ-2103 с автоматической трансмиссией, соответствующее объявление появилось на портале Авто.ру.
Тарантас Ньюс 15 мая в 02:09
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Политика
Кулеба заявил о разработанной Киевом стратегии «деоккупации» Крыма
Киев разработал стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 06:07
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02