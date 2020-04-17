На 10:07 по московскому времени доллар торгуется по 73,69 рубля (-0,63%). Курс евро упал на 0,51% до 79,945 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся, он составляет 2 554,25 процентных пункта (1,03%).

Происшествия Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет». 153

Общество Депутаты попросили Путина выплатить всем россиянам по 25 тысяч Депутаты из Москвы и Санкт-Петербурга направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением выплатить всем россиянам по 25 тыс. рублей. 1K

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1,4K

Здоровье Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства. 53

Авто Ford Focus RS может уйти в историю Самую мощную и быструю модификацию Ford Focus — Focus RS — обычно представляют через несколько лет после дебюта стандартной модели.

Политика Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Работающие пенсионеры смогут получить оплачиваемый больничный Сегодня, 17 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работающие россияне старше 65 лет смогут получить оплачиваемый больничный с 20 по 30 апреля. 599

Происшествия Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста арестовали и оштрафовали 25-летний игрок заплатит две тысячи рублей и проведет двое суток под арестом. Инцидент произошел 16 апреля в Новокузнецке. 179

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 381

Наука Объяснена опасность диабета для больных коронавирусом Ученые медики объяснили как сахарный диабет ухудшает состояние здоровья человека при заражении COVID-19. 7

Общество Самоизоляцию в Башкирии могут продлить до лета Глава РБ Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что ведомства в Башкирии будут работать в усиленном режиме в условиях угрозы коронавируса до конца мая. 1,8K

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 14

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 662

Политика Путин сообщил о переносе парада Победы Владимир Путин поручил силовым ведомствам в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести дату проведения парада Победы на главной площади страны, а также отложить все мероприятия для безопасности граждан. 2,7K