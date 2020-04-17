Финансы

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На 10:07 по московскому времени доллар торгуется по 73,69 рубля (-0,63%). Курс евро упал на 0,51% до 79,945 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся, он составляет 2 554,25 процентных пункта (1,03%).
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Евро на торгах упал ниже 80 рублей

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Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

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Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля

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ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

ТАСС06:53

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБК03:04

Курс евро опустился до 79,82 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:47
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