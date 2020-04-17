Финансы

КомпанияКомпанияКурс евро опустился ниже 80 рублей

На 10:07 по московскому времени доллар торгуется по 73,69 рубля (-0,63%). Курс евро упал на 0,51% до 79,945 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся, он составляет 2 554,25 процентных пункта (1,03%).
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ЦБ снизил курс доллара на 18-20 апреля до 73,94 рубля

ТАСС06:53

Рубль в ходе торгов чуть укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:50

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБК03:04

Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля

Комсомольская правда03:22

Евро на торгах упал ниже 80 рублей

Фонтанка.Ру03:20

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:25

Курс евро опустился до 79,82 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:47
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В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Экономика

Около тысячи компаний могут быть внесены в списки системообразующих

Общее число компаний, внесенных в списки системообразующих, может составить около тысячи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Газета.Ru 13:33
Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Известия 14:17
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Общество

Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже

Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости 14:16
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
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Энергетика

Нефть WTI рухнула до $17 за баррель

Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
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Общество

Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве

РИА Новости 11:59
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Происшествия

Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином

В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru 13:07
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Политика

Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
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Новую игру Assassin’s Creed про викингов могут представить в ближайшее время

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Политика

Путин заявил об уходящей в регионы проблеме коронавируса

С проблемой распространения эпидемии COVID-19 после Москвы столкнулись и российские регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства и перепрофилирования медицинских учреждений.
РБК 09:46
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Хоккей

Чемпион мира Марков завершил карьеру

Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт вчера в 14:55
Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
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Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
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Транспорт

На въезде в Карелию установят КПП из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об ограничении въезда в республику для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:32
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Политика

Помпео и Лавров провели телефонный разговор

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
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Здоровье

На Украине назвали главное условие отмены карантина по коронавирусу

Официальные представители Министерства здравоохранения Украины выступили с заявлением, в котором назвали самое главное условие отмены карантина в стране, введенного из-за начала эпидемии коронавируса.
Российский Диалог 12:31
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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Вести.Ru вчера в 04:45
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Происшествия

В Тамбовской области подтвердили 165 случаев коронавируса

В Тамбовской области официально подтвердили 165 случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек из общего количества уже выздоровели.
Тамбовский Репортер 10:54
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось

Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги.
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Происшествия

В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией

Российская газета 06:20
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Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
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Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка

Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
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Здоровье

В России опробован новый метод лечения коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
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Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле

Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
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