Финансы
КомпанияКурс евро опустился ниже 80 рублей
На 10:07 по московскому времени доллар торгуется по 73,69 рубля (-0,63%). Курс евро упал на 0,51% до 79,945 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся, он составляет 2 554,25 процентных пункта (1,03%).
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Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля
Комсомольская правда03:22
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:25, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Экономика
Около тысячи компаний могут быть внесены в списки системообразующих
Общее число компаний, внесенных в списки системообразующих, может составить около тысячи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
Газета.Ru 13:33
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
Известия 14:17
Общество
Коронавирус подтвердился у водителя маршрутного автобуса в Воронеже
Коронавирусная инфекция подтвердилась у водителя маршрутного автобуса в Воронеже, который, возможно, заразился на рабочем месте, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости 14:16
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Энергетика
Нефть WTI рухнула до $17 за баррель
Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
REGNUM 11:55
Происшествия
Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином
В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru 13:07
Политика
Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что Молдавия и Россия подписали соглашение о кредитовании на сумму €200 млн.
RT на русском 14:17
Политика
Путин заявил об уходящей в регионы проблеме коронавируса
С проблемой распространения эпидемии COVID-19 после Москвы столкнулись и российские регионы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поводу строительства и перепрофилирования медицинских учреждений.
РБК 09:46
Хоккей
Чемпион мира Марков завершил карьеру
Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт вчера в 14:55
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
Astera 15 апреля в 12:09
Транспорт
На въезде в Карелию установят КПП из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об ограничении въезда в республику для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:32
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности.
RT на русском 12:17
Здоровье
На Украине назвали главное условие отмены карантина по коронавирусу
Официальные представители Министерства здравоохранения Украины выступили с заявлением, в котором назвали самое главное условие отмены карантина в стране, введенного из-за начала эпидемии коронавируса.
Российский Диалог 12:31
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Вести.Ru вчера в 04:45
Происшествия
В Тамбовской области подтвердили 165 случаев коронавируса
В Тамбовской области официально подтвердили 165 случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек из общего количества уже выздоровели.
Тамбовский Репортер 10:54
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось
Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги.
ИА Республика 12:28
Происшествия
В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией
Российская газета 06:20
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля
В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
Происшествия
Нижегородский журналист задержан по обвинению в распространении фейка
Нижний Новгород, 17 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Известный Нижегородский журналист, директор ИА «Открытый Нижний», учредитель ИА Newsroom24, главный редактор «Репортер НН» Александр Пичугин задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан.
REGNUM 09:27
Здоровье
В России опробован новый метод лечения коронавируса
Врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России опробовали новый метод лечения коронавируса.
Известия 11:47
Политика
Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле
Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
Lenta.ru 09:24