Финансы

КомпанияКомпанияКурс евро опустился ниже 80 рублей

На 10:07 по московскому времени доллар торгуется по 73,69 рубля (-0,63%). Курс евро упал на 0,51% до 79,945 рубля. Рублевый индекс Мосбиржи поднялся, он составляет 2 554,25 процентных пункта (1,03%).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно

Банки.ру12:22

Рубль в ходе торгов чуть укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:50

Курс доллара опустился ниже ₽74, евро — ниже ₽80

РБК03:04

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Вести.Ru03:25

Курс рубля на 17 апреля 2020 года: доллар опустился до 73,43 рубля, евро - 79,82 рубля

Комсомольская правда03:22

Евро на торгах упал ниже 80 рублей

Фонтанка.Ру03:20

Курс евро опустился до 79,82 рубля на открытии торгов МосБиржи

News.ru03:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:29, Ашберн

Комментарии

Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
43
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
2,5K
Культура

Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»

Inc-news.ru вчера в 15:19
1
Происшествия

В МВД Башкирии объяснили, почему полиция задержала детей на улице

SM News 03:25
98
Происшествия

В Ингушетии пропала четырехлетняя девочка

Четырехлетняя девочка пропала в станице Нестеровской в Сунженском районе Ингушетии вечером в пятницу, 17 апреля.
Газета.Ru 20:59
Происшествия

В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире

В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия 20:27
4
Гаджеты

Новая функция продлит срок жизни ноутбуков Apple MacBook

Сотрудники американской корпорации Apple смогли увеличить продолжительность работы аккумуляторов ноутбуков MacBook благодаря опции Battery Health Management.
OAnews 01:54
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
5
Наука

Создан новый метод для лечения рака печени

Новый комбинированный метод терапии рака печени был разработан международной командой ученых.
Rusargument 19:49
5
Политика

Трамп: США ведут расследование причин пандемии

Соединённые Штаты ведут расследование, направленное на установление причин возникновения пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
News.ru 20:38
1
Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
90
Наука

Объяснена опасность диабета для зараженных коронавирусом

Жителей России специалисты предупредили об опасности сахарного диабета при коронавирусе.
Evo-rus.com 03:58
8
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
829
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
2K
Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
40
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в подмосковном Серпухове

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 19:54
Футбол

Sky Sports: «Гуанчжоу Эвергранд» построит стадион за 1,5 миллиарда

Бомбардир.ру вчера в 14:59
Происшествия

Четыре ветхих дома снесут в селах Долинского района

Более 13,8 млн рублей потратят долинские власти на снос ветхих зданий на ул. Горняцкой, 17б и Торговой, 4 в селе Быков.
Сахалин.Инфо 20:07
1
Футбол

Сарри: «Футболисты „Челси“ плакали, узнав о моем уходе»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри вспомнил об уходе из лондонского «Челси».
Бомбардир.ру 17:48
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС 16:37
12
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
410
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
517
Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
РИА Новости 20:33
Наука

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

Археологи узнали, что перевал Лендбрен, который находится в горах Норвегии, с 300 до 1500 годов представлял собой важную дорогу для торговцев и пастухов.
ToDay News Ufa 13:32
13
Общество

Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом

Москва, 18 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Высокие температуры в бане не означают, что она будет эффективна при борьбе с коронавирусом, заявил 17 апреля иммунолог-аллерголог Владимир Володин в интервью радио «Вечерняя Москва».
REGNUM 20:07
Общество

«Что-то новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии

Профессор экономики Колумбийского университета, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц добавил, что после окончания пандемии государствам будет необходимо создать более дальновидную и жизнестойкую глобальную финансовую систему.
РИА Новости 16:22
Общество

Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным

В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.
ТАСС 02:00
11
Экономика

ВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года.
RT на русском 15:17
148
Общество

Назван средний возраст пациентов Коммунарки, умерших от коронавируса

ТВ Центр 13:30
54
Интернет

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch.
Ведомости 14:58
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное