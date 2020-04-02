Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Курс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей

Российская газета03 апреля в 03:43

Рубль растерял часть утреннего роста к доллару и евро на заявлениях главы ЦБ

Интерфакс03 апреля в 07:50

Евро опустился ниже 83 рублей на МосБирже

News.ru03 апреля в 05:03

Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

РБК03 апреля в 04:48

Рубль днем продолжает уверенный рост к доллару и евро благодаря активно дорожающей нефти

Финмаркет03 апреля в 09:50

Доллар в Самаре можно купить за 78 рублей

Самара-ГИС03 апреля в 03:33

Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

Новая газета02 апреля в 11:11
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Экономика

Республика Коми направит более 400 млн рублей на поддержку бизнеса

В опубликованном пресс-релизе говорится о выделении за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку бизнеса.
ИА Красная Весна 03 апреля в 13:39
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Здоровье

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Эпидемию коронавируса в РФ пока удается сдержать от взрывного роста

Ведь если заболевшие люди передвигаются и находятся в общественных местах, то они сразу заражают много окружающих.
Российская газета 09:12
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Здоровье

На последней стадии коронавирус поражает все органы

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
Алтайская правда 07:48
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Политика

Путин объявил нерабочим весь апрель

По указу президента нерабочими объявлены все дни по 30 апреля из-за риска массового распространения коронавирусной инфекции.
Жизнь района 02 апреля в 12:02
Происшествия

Под Рязанью мужчина застрелил пять человек

По версии следствия, 32-летний местный житель с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице у дома.
BFM.ru 02:50
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за границы

Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Мойка78 вчера в 19:00
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 08:57
Культура

6 российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Издание The Art Newspaper огласило список самых посещаемых музеев мира.
Россия – Культура 03 апреля в 03:44
Общество

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Происшествия

Под Луганском ВСУшник устроил смертельную аварию

Rusvesna.su 06:59
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Происшествия

В ДНР выявили семь случаев нарушения режима самоизоляции

Донецк, 5 апреля 2020, 14:47 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов ДНР выявили семь случаев нарушения режима самоизоляции и 15 нарушений карантинных мер в сфере торговли и общепита, сообщила 5 апреля пресс-служба ведомства.
REGNUM 07:47
Общество

Бывший премьер Ливии Махмуд Джибриль умер от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в больнице в Каире из-за коронавируса, сообщает телеканал "аль-Арабия".
РИА Новости 09:30
Политика

Депутат Ревенко раскритиковал Поддубного за слова о «мародёрстве»

Как ранее писал NEWS.ru, бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса.
News.ru 08:29
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Кино

Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Российская газета 06:44
Авто

В Сети показали преемника легендарной «Нивы»

Поклонник легендарной модели и независимый промышленный дизайнер Александр Исаев разместил в Сети очередной проект преемника Lada 4x4.
Российская газета вчера в 10:19
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Технологии

Появились скриншоты iOS 14 с новыми видами обоев

The GEEK 05:19
Фигурное катание

Фигуристка Медведева рассказала о сложностях в карьере

ИА Красная Весна вчера в 19:25
Общество

Оперштаб конкретизировал перечень предприятий, которым разрешено работать в период самоизоляции

Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчетам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:46
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