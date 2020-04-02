Финансы
Rambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель
Новая газета02 апреля в 11:11
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Комментарии
Общество
В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47
Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
Политика
Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти
Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Экономика
Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса
Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого спада продолжительностью в квартал, который может стать самым масштабным со времен Второй мировой войны, последует столь же резкое восстановление.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
Общество
Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Общество
Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции
Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
Культура
Брянцы увидят онлайн-представление «Цирка дю Солей»
«Цирк дю Солей» решил порадовать зрителей онлайн трансляциями своих выступлений.
Политика
Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Транспорт
РЖД ограничивает сообщение с Калининградом
Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются.
Общество
Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом
Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
Экономика
Автосервисы попросят Правительство РФ помочь им
Представители независимых автосервисов РФ направили письмо в Правительство, в котором просят помощи от государства.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов этапирован в «Кресты»
Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов этапирован из Москвы в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербург.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
Обращения Путина Ранее в телеобращении Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
Экономика
Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих
Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
Футбол
Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
Футбол
Безуглов: туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы
Врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о коронавирусной инфекции и последствиях заражения.
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Общество
Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом
Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
Общество
Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
Общество
В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус
Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.