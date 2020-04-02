Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

Комсомольская правда03 апреля в 05:55

Евро опустился ниже 83 рублей на МосБирже

News.ru03 апреля в 05:03

Доллар в Самаре можно купить за 78 рублей

Самара-ГИС03 апреля в 03:33

Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

РБК03 апреля в 04:48

Курс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей

Российская газета03 апреля в 03:43

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Rambler News Service03 апреля в 04:58

Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

Новая газета02 апреля в 11:11
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Общество

В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47

Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 07:19
Политика

Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти

Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
РБК 07:33
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Экономика

Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса

Согласно оптимистическому прогнозу, после резкого спада продолжительностью в квартал, который может стать самым масштабным со времен Второй мировой войны, последует столь же резкое восстановление.
Lenta.ru 07:17
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Российская газета 07:23
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

По данным на 4 апреля, в России было выявлен 4731 случай инфицирования. С начала распространения коронавируса в стране умерли 43 пациента.
НТВ вчера в 09:42
Общество

Собянин выступил против выплат москвичам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против того, чтобы в нерабочие дни москвичам оказывали финансовую помощь за счет бюджета.
Lenta.ru 03 апреля в 13:27
Общество

Британцы массово проигнорировали призыв Джонсона к самоизоляции

Жители Великобритании в выходные вышли на пляжи и пикники, несмотря на призывы властей страны соблюдать режим самоизоляции.
РЕН ТВ 04:13
Культура

Брянцы увидят онлайн-представление «Цирка дю Солей»

«Цирк дю Солей» решил порадовать зрителей онлайн трансляциями своих выступлений.
РИА Стрела 03 апреля в 09:00
Политика

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:53
Транспорт

РЖД ограничивает сообщение с Калининградом

Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются.
Газета.Ru 07:24
Общество

Доктор Комаровский рассказал, что сделает при заражении коронавирусом

Комаровский рассказал, что в первую очередь, обзвонит своих сотрудников, с которыми контактировал, и предупредит о своей болезни.
ИА Красная Весна 05:00
Экономика

Автосервисы попросят Правительство РФ помочь им

Представители независимых автосервисов РФ направили письмо в Правительство, в котором просят помощи от государства.
CarsGuru.net вчера в 01:59
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Как сообщает ToDay News Ufa, на улице маска просто забьется пылью. Кроме того вирусы не летают в воздухе.
ToDay News Ufa вчера в 11:07
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов этапирован в «Кресты»

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ историк Олег Соколов этапирован из Москвы в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербург.
RT на русском 06:29
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Обращения Путина Ранее в телеобращении Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 07:29
Экономика

Два нижнекамских предприятия вошли в список системообразующих

Правительство России составило список из 646 системообразующих компаний страны.
НТР 24 03 апреля в 14:31
Футбол

Роналду станет первым футболистом, заработавшим миллиард

Бомбардир.ру 02 апреля в 11:35
Здоровье

ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски

Главная опасность приношении маски- ложное чувство безопасности при котором люди нередко перестают мыть руки и беречь себя.
АБН 03 апреля в 05:44
Футбол

Безуглов: туберкулёз Силвы в тысячи раз сложнее любого коронавируса у любого Дибалы

Врач сборной России Эдуард Безуглов высказался о коронавирусной инфекции и последствиях заражения.
Чемпионат 07:52
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Общество

В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус

Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
ТАСС 00:32
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
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