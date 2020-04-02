Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Общество В Нижегородской области число случаев коронавируса возросло до 47 Количество больных коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти вдвое – с 25 до 47 человек, диагноз подтвердили пациентам, которые давно изолированы и проходят лечение, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Политика Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Транспорт РЖД ограничивает сообщение с Калининградом Поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, временно отменяются.

Экономика Автосервисы попросят Правительство РФ помочь им Представители независимых автосервисов РФ направили письмо в Правительство, в котором просят помощи от государства.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Политика Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима Обращения Путина Ранее в телеобращении Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.

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Общество Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Общество Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.

Общество В Таиланде у семи россиян обнаружили коронавирус Коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые находились в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.