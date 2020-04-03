Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.ру03 апреля в 12:21

Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

Интерфакс03 апреля в 05:05

Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 77,38 руб., евро - 83,77 руб

Финмаркет03 апреля в 03:20

Евро опустился ниже 83 рублей на МосБирже

News.ru03 апреля в 05:03

Рубль в начале торгов проигрывает доллару, но теснит евро

Росбалт03 апреля в 03:50

Курс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей

Российская газета03 апреля в 03:43

Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта

Комсомольская правда03 апреля в 05:55
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Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

Известия вчера в 16:23
Экономика

Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей

По словам собеседников "Ъ", из-за решения правительства кассовые разрывы ГП к концу года достигнут 500 млрд руб. Поставщики уже закредитованы и не смогут привлечь новые ссуды, поскольку ограничены тем уровнем расходов на обслуживание займов, который учтен в сбытовых надбавках.
Коммерсантъ 10:48
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
ToDay News Ufa 03 апреля в 18:20
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства пяти человек в Рязанской области

RT на русском 02:44
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Лес горит в Чернобыльской зоне отчуждения

Лес горит на площади порядка 20 гектаров в ЧЗО, еще 80 гектаров — на территории за Зоной.
Время Пресс 11:04
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».
RT на русском 14:07
Общество

Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий

Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.
ИА Крыминформ 12:45
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Перми: какие организации продолжат работу

В связи с продлением нерабочей недели до 30 апреля Дмитрий Махонин конкретизировал перечень предприятий, которые могут работать в период самоизоляции.
КП - Пермь 10:29
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

ИА Красная Весна 09:55
Космос

Российский орбитальный телескоп зафиксировал «пробуждение» чёрной дыры

Телескоп ART-XC наблюдает начало новой вспышки от этой чёрной дыры, — цитирует«Интерфакс» сообщение.
News.ru 13:53
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Общество

Власти Калининградской области прокомментировали отмену поездов

В правительстве Калининградской области выразили мнение в связи с отменой с понедельника, 6 апреля 2020 года, и вторника, 7 апреля 2020 года, поездов Калининград — Москва и Калининград — Санкт-Петербург.
Русский Запад 10:57
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Экономика

ФНС определила компании и ИП, на которые действует мораторий на банкротство

Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список лиц, на которые распространяется полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Интерфакс 12:39
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК вчера в 06:35
Экономика

Саратовский бизнес обратился к Мишустину и Володину

Московский Комсомолец 12:15
Общество

В Турции вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Вакцина от коронавируса успешно прошла испытания на животных в Турции, заявил 5 апреля профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:18
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:39
Экономика

Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса

Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.
Ведомости 03:20
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 03 апреля в 11:27
Общество

Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские

Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
ИА Красная Весна 11:36
Общество

Все зараженные коронавирусом нижегородцы были давно изолированы

Все нижегородцы, анализ на коронавирус у которых дал положительный результат, были давно изолированы.
Открытый Нижний 07:51
Космос

Астронавт из космоса дала землянам советы, как справиться с изоляцией

Вашингтон, 4 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Американский космонавт Джессика Меир, выступая с борта Международной космической станции, рассказала о том, как оставаться физически и психически здоровыми, находясь взаперти в закрытом помещении.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
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