Финансы
Rambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 77,38 руб., евро - 83,77 руб
Финмаркет03 апреля в 03:20
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Общество
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Общество
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Астронавт из космоса дала землянам советы, как справиться с изоляцией
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Общество
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