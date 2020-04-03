Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

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Здоровье Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.

Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.

Происшествия В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.

Общество Лес горит в Чернобыльской зоне отчуждения Лес горит на площади порядка 20 гектаров в ЧЗО, еще 80 гектаров — на территории за Зоной.

Политика МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях» Российский МИД иронично напомнил о словах министра энергетики и цифрового развития Швеции Андерса Игемана о том, что он стал жертвой «атаки русских троллей».

Общество Представитель ВОЗ назвала явный симптом коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Общество Власти Крыма сняли ограничения на работу некоторых предприятий Крымское правительство расширило перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в режиме обычного рабочего времени, несмотря на установленные в республике ограничения из-за распространения коронавируса.

Общество Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

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Религия У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Цены на имбирь и лимоны стали жертвами коронавируса Еще в феврале лимоны в опте можно было купить по цене от 75 руб./кг, имбирь – от 250 руб./кг, вспоминает директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков и подтверждает кратный рост цен на них.

Общество Свердловский губернатор отказался открывать парикмахерские Парикмахерские и салоны красоты в Екатеринбурге и Свердловской области не будут открыты в ходе смягчения карантинного режима в регионе, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 5 апреля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.