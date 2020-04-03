Финансы

Вести.RuВести.RuРубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 78,95-79,09 руб.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

РБК04:48

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Rambler News Service04:58

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 83 рублей

ТАСС05:23

Биржевой курс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта

Банки.ру05:00

Доллар опускался ниже 77 рублей в начале торгов на МосБирже

Вести.Ru03:30

Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

Инфоросвчера в 05:21
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Путин заявил о необходимости сократить добычу нефти на 10 млн баррелей

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На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
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США задумались о приостановке добычи нефти в Мексиканском заливе

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