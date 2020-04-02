Финансы
Rambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель
Новая газета02 апреля в 11:11
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Комментарии
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
Энергетика
Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи
Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Футбол
На выходных в Таджикистане стартует футбольный сезон
На ближайших выходных футбольный сезон официально стартует в Таджикистане.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Политика
Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
Экономика
В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики
Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Музыка
Группа «Ария» даст онлайн-концерт
3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
Политика
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Политика
Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»
Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Киберспорт
В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные
Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Футбол
Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса
13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса, сообщает Kicker.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко
Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Гаджеты
Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10
В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Общество
Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра
Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 18 из них завезены из других стран.