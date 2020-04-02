Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Рубль сократил темпы укрепления к доллару и евро

Профильвчера в 18:28

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару и евро

Банки.рувчера в 12:21

Рубль в начале торгов проигрывает доллару, но теснит евро

Росбалтвчера в 03:50

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:02

Курс доллара в начале торгов опустился ниже 77 рублей

Российская газетавчера в 03:43

Курс доллара опустился ниже 79 рублей, нефть поднялась выше 30 долларов за баррель

Новая газета02 апреля в 11:11

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 77,36 рубля

Право.ру02 апреля в 03:31
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн

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Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском вчера в 22:28
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие.
Известия вчера в 15:37
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Футбол

На выходных в Таджикистане стартует футбольный сезон

На ближайших выходных футбольный сезон официально стартует в Таджикистане.
Евро-футбол.ру 01 апреля в 12:24
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны 02 апреля в 09:16
Политика

Губернатор раскритиковал тамбовских депутатов за премии чиновникам

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает вызывающим решение депутатов городской думы выписать себе и главе города премии в условиях непростой экономической ситуации.
РИА Новости вчера в 05:40
Экономика

В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики

Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Российская газета вчера в 04:38
Музыка

Группа «Ария» даст онлайн-концерт

3 апреля в 20:00 по Москве группа «Ария» отыграет полноценный онлайн-концерт.
Inc-news.ru 02 апреля в 06:12
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 02 апреля в 01:58
Политика

Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Напомним: режим самоизоляции на территории республики действует с 31 марта 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 06:05
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Политика

Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

Голландский корабль Flintstone включили в список судов для технических работ на строительстве газопровода "Северный поток — 2", следует из распоряжения правительства.
РИА Новости 02 апреля в 11:35
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Киберспорт

В сетевом шутере Days of War начались бесплатные выходные

Издательство Graffiti Games и разработчики из Driven Arts объявили о начале бесплатных выходных в своём сетевом шутере Days of War.
Игромания.ру вчера в 06:25
Футбол

Более трети клубов Бундеслиги могут обанкротиться из-за коронавируса

13 из 36 команд Бундеслиги могут стать банкротами из-за коронавируса, сообщает Kicker.
Чемпионат вчера в 20:28
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru вчера в 09:19
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
РИА Новости вчера в 13:42
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Гаджеты

Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10

В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Astera вчера в 14:57
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Общество

Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Актуальные Новости вчера в 11:14
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 18 из них завезены из других стран.
RT на русском вчера в 22:42
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