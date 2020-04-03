Финансы

RZN.infoRZN.infoКурс евро опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта

По данным на 11:41 мск в пятницу, 3 апреля, курс евро снизился на 1,1% до 82,96 рубля.
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Рубль на торгах пошел вверх вместе с нефтью по 30 долларов

Фонтанка.Ру03:20

Доллар опускался ниже 77 рублей в начале торгов на МосБирже

Вести.Ru03:30

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 77,73 рубля

ТАСС03:21

Курс евро опустился ниже ₽83 впервые с 17 марта

РБК04:48

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Rambler News Service03:05

Курс рубля и биржевые индексы выросли на открытии торгов Московской биржи

Инфоросвчера в 05:21

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 77,36 рубля

Право.рувчера в 03:31
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Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Автоновости дня вчера в 04:50
Гаджеты

Xiaomi представит бюджетный телевизор Large Mi TV

Goroday.ru 10:47
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Общество

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 11:34
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 04:45
Экономика

Bitcoin подорожал на 76% за последние три недели

За прошедшие сутки криптовалюта выросла в цене на 5%, а за последние три недели — на 76%.
РБК вчера в 03:03
Общество

Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Курские известия 07:44
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Экономика

МВФ сообщил, что экономика Украины может много потерять из-за сокращения числа переводов

Экономика Украины может понести существенные потери из-за сокращения числа денежных переводов, поскольку многие рабочие в связи с распространением коронавируса возвращаются домой.
ТАСС вчера в 17:14
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Политика

Путин объяснил продление нерабочего режима

В прямом эфире президент заявил о продлении нерабочего режима в стране до 30 апреля.
Мой Брянск 10:09
Общество

Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

Известия 10:02
Общество

Собянин назвал условие для введения пропускного режима в Москве

Жесткий пропускной режим в Москве не будет вводиться, пока москвичи соблюдают режим самоизоляции. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.
ТВ Центр 08:41
Общество

Режим ЧС введут в одном из населенных пунктов Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе хотят в тестовом формате ввести локальный режим ЧС.
Вестник Кавказа 08:19
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

Второй самолет ВКС России прибыл в Сербию в рамках договоренностей об оказании помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
РБК 09:42
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва вчера в 05:52
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Музыка

Группа Little Big даст онлайн-концерт

ТАСС 04:55
Футбол

Футболисты «Динамо» не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов

Футболисты московского "Динамо" не согласились на понижение зарплаты на 40 процентов из-за пандемии коронавируса, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:27
Общество

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков.
РИА Новости 09:32
Общество

Источник сообщил о прекращении авиасообщения для вывоза россиян

Россия приостанавливает все международные авиарейсы для вывоза россиян из-за границы.
Газета.Ru 11:32
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

Меркель вернулась на рабочее место после карантина

Глава правительства Германии Ангела Меркель вернулась на свое рабочее место.
Известия 06:58
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Религия

В РПЦ предупредили верующих о невозможности посетить храм на Пасху

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) предупредил православных россиян, что на Пасху им, вероятно, придется ограничиться просмотром онлайн-трансляцией праздничного богослужения, которое проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Давыдов.Индекс 08:08
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
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