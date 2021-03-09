По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня 2020 года приехал на участок для голосования из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Суд в Анкаре по итогам заседания по делу об убийстве чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова 9 марта приговорил пятерых фигурантов к пожизненному заключению и оправдал еще пятерых.
Фильм Андрея Кончаловского номинирован на премию BAFTA Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на свою премию в области кинематографа, которая в этом году будет вручаться в 74-й раз.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.
Астронавт, разработчик игр из Остина (известен по играм Ultima, Lineage, Lineage II и Tabula Ras) и предприниматель Ричард Гэрриот де Кайе покинул столицу рано утром в понедельник, 8 марта в долгое путешествие в западную часть Тихого океана, где он отправился на титановой субмарине на дно Марианской впадины.