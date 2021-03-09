Фильм Андрея Кончаловского номинирован на премию BAFTA

Фильм Андрея Кончаловского номинирован на премию BAFTA Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на свою премию в области кинематографа, которая в этом году будет вручаться в 74-й раз.