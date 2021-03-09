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РИА Новости
РИА Новости

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября прошлого года, доллар торгуется под отметкой в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.В источнике
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Евро впервые с сентября опустился ниже 88 рублей

Взгляд.ру06:27

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября

РИА Новости07:00

Рубль днем растет к доллару и евро благодаря внешнему позитиву

Финмаркет08:58

Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро благодаря дорогой нефти

Интерфакс11:38

Курс евро опустился ниже 88 рублей

RT на русском06:39

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября 2020 года

ТАСС05:55

Рубль укрепляется к евро до максимума за полгода

ПРАЙМ09:23
Интересное

Журналист Френкель пожаловался в ЕСПЧ из-за инцидента во время голосования в Петербурге

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель 30 июня 2020 года приехал на участок для голосования из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.
ТАСС10:23

Суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве посла Карлова

Суд в Анкаре по итогам заседания по делу об убийстве чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова 9 марта приговорил пятерых фигурантов к пожизненному заключению и оправдал еще пятерых.
Известия11:51

Фильм Андрея Кончаловского номинирован на премию BAFTA

Фильм Андрея Кончаловского номинирован на премию BAFTA Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на свою премию в области кинематографа, которая в этом году будет вручаться в 74-й раз.
Коммерсантъ11:50

Путин подписал закон о праве ЦИК просить об удалении агитации в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК России и избиркомы регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.
РИА Новости11:53

Разработчик игр опустился в Марианскую впадину на рекордную глубину

Астронавт, разработчик игр из Остина (известен по играм Ultima, Lineage, Lineage II и Tabula Ras) и предприниматель Ричард Гэрриот де Кайе покинул столицу рано утром в понедельник, 8 марта в долгое путешествие в западную часть Тихого океана, где он отправился на титановой субмарине на дно Марианской впадины.
Kursk.com10:00