Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября прошлого года, доллар торгуется под отметкой в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.

Видео Фото Интересное видео Городовой Газета.Ru РЕН ТВ Вести.Ru Городовой Дума ТВ Пятый канал МИР 24 Вести.Ru Моя Москва.онлайн Пятый канал РЕН ТВ Дума ТВ Дума ТВ РЕН ТВ Пятый канал Городовой