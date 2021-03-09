РИА НовостиКурс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентябряКурс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября прошлого года, доллар торгуется под отметкой в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоГородовойГазета.RuРЕН ТВВести.RuГородовойДума ТВПятый каналМИР 24Вести.RuМоя Москва.онлайнПятый каналРЕН ТВДума ТВДума ТВРЕН ТВПятый каналГородовойПодробнее о событииРубль укрепляется к евро до максимума за полгодаПРАЙМ09:23Евро впервые с сентября опустился ниже 88 рублейВзгляд.ру06:27Курс евро опустился ниже 88 рублейRT на русском06:39Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентябряРИА Новости07:00Евро упал ниже 88 рублей впервые с 2 сентября 2020Комсомольская правда06:22Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября 2020 годаТАСС05:55Евро опустился ниже 88 рублей впервые со 2 сентябряИнтерфакс06:09Показать ещёОценить174КомментироватьПоделиться