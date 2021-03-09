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РИА Новости
РИА Новости

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября прошлого года, доллар торгуется под отметкой в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.В источнике
Подробнее о событии

Рубль укрепляется к евро до максимума за полгода

ПРАЙМ09:23

Евро впервые с сентября опустился ниже 88 рублей

Взгляд.ру06:27

Курс евро опустился ниже 88 рублей

RT на русском06:39

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября

РИА Новости07:00

Евро упал ниже 88 рублей впервые с 2 сентября 2020

Комсомольская правда06:22

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября 2020 года

ТАСС05:55

Евро опустился ниже 88 рублей впервые со 2 сентября

Интерфакс06:09
Интересное

Основатель Zoom раздал более трети своих акций стоимостью $6 млрд

Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань передал в качестве подарка около 40% своих акций компании, сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на сведения, поданные сервисом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на прошлой неделе.
Коммерсантъ04:44