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Экономика

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля

Стоимость фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,72%, до $66,9 за баррель. Нефть WTI дорожает на 0,906%, до $63,51 за баррель.В источнике

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В секретариате первого вице-премьера заявили, что поводом для совещания стал резкий рост цен на металлопродукцию и металлопрокат в России, который составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 - начало 2021 года.
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