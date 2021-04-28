Стоимость фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,72%, до $66,9 за баррель. Нефть WTI дорожает на 0,906%, до $63,51 за баррель.

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