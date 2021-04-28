КоммерсантъКурс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреляСтоимость фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,72%, до $66,9 за баррель. Нефть WTI дорожает на 0,906%, до $63,51 за баррель.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоЮгра-ТВЮгополисМоя Москва.онлайнДождьИзвестияМой БрянскВоенное делоИзвестияМой БрянскЦентральная Служба НовостейПятый каналМИР 24Центральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаМой БрянскПодробнее о событииКурс рубля вырос к долларуМосковский Комсомолец00:58Курс доллара на Московской бирже снизился до 74,4 рубляТАСС00:10Курс евро упал ниже 90 рублейРИА Новостивчера в 08:11Рубль утром прибавляет к доллару и евроПРАЙМ00:24Курсы доллара и евро снизились на Московской биржеВечерняя Москвавчера в 12:13Рубль растёт к доллару и евроRT на русском00:10В понедельник рубль подрос по отношению к доллару и евроInkazan26 апреля в 13:02Показать ещёОценить20Поделиться