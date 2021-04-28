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Экономика

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 6 апреля

Стоимость фьючерса нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,72%, до $66,9 за баррель. Нефть WTI дорожает на 0,906%, до $63,51 за баррель.В источнике
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Экономика сегодня

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Курс доллара на Московской бирже снизился до 74,4 рубля

ТАСС00:10

Эксперт рассказал, как ловить выгодное время для покупки доллара

Свободная Прессавчера в 13:14

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Вечерняя Москвавчера в 12:13

Курс евро впервые за три недели опустился ниже 90 рублей

RT на русскомвчера в 13:44

Евро опустился ниже 90 руб. впервые с 6 апреля

Интерфаксвчера в 08:24

Курс евро упал ниже 90 рублей

РИА Новостивчера в 08:11

Доллар подорожал до 74,95 рубля

Профильвчера в 02:18
Интересное

Воспитанники центра «УникУм» будут участвовать в создании роя наноспутников

Воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм», созданного на базе КузГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, включились в образовательно-просветительской проект «Космический урок».
НИА-Кузбасс27 апреля в 07:21

Крылов надеется, что по мотивам победы «Авангарда» в Кубке Гагарина снимут фильм

Председатель совета директоров омского "Авангарда" Александр Крылов надеется, что по мотивам победы хоккейного клуба в Кубке Гагарина когда-нибудь снимут фантастический фильм.
ТАСС Спортвчера в 16:31

В Сколтехе раскритиковали статью об «убийстве» коронавируса за секунду

Научная группа разработала экспериментальную систему для нейтрализации возбудителя COVID-19: она представляет собой трубку из нержавеющей стали, через которую пропускают раствор с коронавирусом.
РИА Новостивчера в 08:52

Российские банки профинансируют проект «Арктик СПГ 2»

Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), госкорпорация ВЭБ и банк "Открытие" профинансируют постройку производства сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" на 3,11 миллиарда евро, сообщается на сайте Сбербанка.
ПРАЙМвчера в 13:35

Навальный примет участие в рассмотрении жалобы по делу о клевете

Алексей Навальный будет по видеосвязи участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
РИА Новостивчера в 03:11