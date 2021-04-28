Воспитанники Центра детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм», созданного на базе КузГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании, включились в образовательно-просветительской проект «Космический урок».
Сбербанк, Газпромбанк, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), госкорпорация ВЭБ и банк "Открытие" профинансируют постройку производства сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ 2" на 3,11 миллиарда евро, сообщается на сайте Сбербанка.
Алексей Навальный будет по видеосвязи участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.