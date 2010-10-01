Финансы

АК&МАК&МКурс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19% (+0.0021) до $1.1143 с $1.1133 предыдущего закрытия.
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Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru вчера в 20:30
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены

Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
WomanHit.ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Общество

Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке

В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти девяти тысяч населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома, а также возводить коммунально-бытовые объекты.
РБК 00:00
Наука

Новый камуфляжный материал скрывает объекты от инфракрасных камер

Исследователи обнаружили материал с квантовыми свойствами, который способен маскировать тепловое излучение объектов, делая их невидимыми для инфракрасных камер.
BitCryptoNews вчера в 07:50
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Религия

День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря

Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Телепорт вчера в 18:35
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт вчера в 18:04
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 16 декабря в 10:21
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
РБК 16 декабря в 19:47
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина

Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Российская газета вчера в 00:41
Политика

В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе

Принятая Генеральной Ассамблеи ООН резолюция о правах человека в Крыму является "напыщенным" документом, основанным на выдумках и не подкрепленным фактами, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости вчера в 23:13
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 17 декабря в 09:44
Общество

Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово

Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства.
Известия вчера в 12:15
Политика

Россию обязали платить Украине за Крым

Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
Московский Комсомолец вчера в 04:23
Происшествия

В Карелии в ДТП с автобусом погиб один человек

Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Карелии, один человек погиб, пятеро травмированы, сообщает в среду ГИБДД РФ.
РИА Новости вчера в 13:56
Авто

Новый Porsche Macan GTS получил рублевый ценник

Porsche Macan GTS оснащается 2,9-литровым 380-сильным битурбо агрегатом V6, пару которому составляет "робот" PDK с новыми настройками.
За рулем Кубань вчера в 07:41
Гаджеты

Samsung представил смартфон Galaxy A01

RuNews24.ru 17 декабря в 14:57
Общество

В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками

В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Известия вчера в 03:04
Космос

Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен

iReactor 17 декабря в 03:50
Происшествия

При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

REGNUM вчера в 21:39
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК вчера в 10:03
Происшествия

В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой

РИА Новости вчера в 22:21
Авто

Skoda приготовила для Индии бюджетный вариант MQB

Car.ru вчера в 10:46
Политика

Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Вести.Ru вчера в 19:25
Происшествия

В США за проникновение в резиденцию Трампа задержали гражданку Китая

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля китаянка Юцьзин Чжан проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида.
REGNUM вчера в 23:30
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
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