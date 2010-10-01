Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19% (+0.0021) до $1.1143 с $1.1133 предыдущего закрытия.

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19%

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