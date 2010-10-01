Финансы
АК&МКурс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 16 декабря повысился на 0.19% (+0.0021) до $1.1143 с $1.1133 предыдущего закрытия.
Читать в источнике
Оценить
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти девяти тысяч населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома, а также возводить коммунально-бытовые объекты.
Наука
Новый камуфляжный материал скрывает объекты от инфракрасных камер
Исследователи обнаружили материал с квантовыми свойствами, который способен маскировать тепловое излучение объектов, делая их невидимыми для инфракрасных камер.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Религия
День святителя Николая Чудотворца отмечают православные 19 декабря
Святителя Николая Чудотворца или по-народному Николая Угодника называют покровителем путешественников и мореплавателей.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом
Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Политика
В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе
Принятая Генеральной Ассамблеи ООН резолюция о правах человека в Крыму является "напыщенным" документом, основанным на выдумках и не подкрепленным фактами, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово
Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства.
Политика
Россию обязали платить Украине за Крым
Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
Происшествия
В Карелии в ДТП с автобусом погиб один человек
Автобус и автомобиль столкнулись на трассе в Карелии, один человек погиб, пятеро травмированы, сообщает в среду ГИБДД РФ.
Авто
Новый Porsche Macan GTS получил рублевый ценник
Porsche Macan GTS оснащается 2,9-литровым 380-сильным битурбо агрегатом V6, пару которому составляет "робот" PDK с новыми настройками.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy A01
Общество
В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками
В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
Происшествия
При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Происшествия
В Приангарье один человек погиб после ДТП с маршруткой
Авто
Skoda приготовила для Индии бюджетный вариант MQB
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Происшествия
В США за проникновение в резиденцию Трампа задержали гражданку Китая
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля китаянка Юцьзин Чжан проникла на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич в штате Флорида.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.