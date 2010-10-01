Общество
АК&МКурс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01% (+0.0001) до $1.1105 с $1.1104 предыдущего закрытия.
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Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
В России закроют часть магазинов SPAR
Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.
Политика
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
Биатлон
Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде
Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Космос
Украина представила панораму своей лунной базы
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года
Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Технологии
Названы самые опасные приложения для смартфона
Работники Avast и ESET назвали опасные программы, благодаря которым юзеры могут лишиться денег и приватности.
Происшествия
Под Омском обнаружили «озеро» из крови
Рядом со скотомогильником, расположенном в Калачинском районе Омской области, был обнаружен искусственно выкопанный водоем "из слитой крови" животных.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году
Авто
Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже
По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
Общество
Стрельцов ждут провокации, а Козероги смогут реализовать планы
Необходимо сохранить эмоциональное равновесие, не поддаваясь на провокации извне. ♑️ Козерог Знакомство с возможными партнерами по бизнесу поможет вам реализовать планы.
Общество
Ангела Меркель впервые посетила Освенцим
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
Кино
«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC
Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
Происшествия
СК показал особняки пойманного на взятке экс-главы Щелковского района
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с двумя особняками бывшего главы Щелковского муниципального района в Подмосковье Алексея Валова, которого задержали по делу о взятке в особо крупном размере.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Хоккей
Никита Задоров провёл силовой приём и травмировал соперника
Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми.
Экономика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов
Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.