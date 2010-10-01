Общество

АК&МАК&МКурс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01% (+0.0001) до $1.1105 с $1.1104 предыдущего закрытия.
Читать в источнике
Комментировать
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Общество

В России закроют часть магазинов SPAR

Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.
Известия 08:57
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Биатлон

Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Sportbox.RU 08:44
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Коммерсантъ 09:05
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Космос

Украина представила панораму своей лунной базы

News.ru 08:48
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru 14:05
Политика

США расширили санкции против России из-за хакеров

Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Daily Storm вчера в 10:25
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года

Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Народные новости 08:03
Технологии

Названы самые опасные приложения для смартфона

Работники Avast и ESET назвали опасные программы, благодаря которым юзеры могут лишиться денег и приватности.
Дни24 03:32
Происшествия

Под Омском обнаружили «озеро» из крови

Рядом со скотомогильником, расположенном в Калачинском районе Омской области, был обнаружен искусственно выкопанный водоем "из слитой крови" животных.
Газета.Ru 16:04
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

Netflix опубликовала три новых характер-постера с главными героями сериала «Ведьмак».
CyberSport.ru 05:25
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru вчера в 01:44
Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
SpeedMe 04 декабря в 07:58
Общество

Стрельцов ждут провокации, а Козероги смогут реализовать планы

Необходимо сохранить эмоциональное равновесие, не поддаваясь на провокации извне. ♑️ Козерог Знакомство с возможными партнерами по бизнесу поможет вам реализовать планы.
Первоисточник Сыктывкар 12:00
Общество

Ангела Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые прибыла в музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Польское агентство печати.
ТАСС 05:23
Политика

Турция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

BFM.ru 12:24
Кино

«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC

Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
ИА InterMedia 06:14
Происшествия

СК показал особняки пойманного на взятке экс-главы Щелковского района

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с двумя особняками бывшего главы Щелковского муниципального района в Подмосковье Алексея Валова, которого задержали по делу о взятке в особо крупном размере.
Известия 14:46
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Хоккей

Никита Задоров провёл силовой приём и травмировал соперника

Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми.
Чемпионат 05:30
Экономика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов

Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Piter.tv 01:35
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 14:20
Музыка

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное