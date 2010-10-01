Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01% (+0.0001) до $1.1105 с $1.1104 предыдущего закрытия.

Курс евро по отношению к доллару США в 10:11 MSK 6 декабря повысился на 0.01%

Общество В России закроют часть магазинов SPAR Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.

Авто Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Политика США расширили санкции против России из-за хакеров Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.

Технологии Названы самые опасные приложения для смартфона Работники Avast и ESET назвали опасные программы, благодаря которым юзеры могут лишиться денег и приватности.

Происшествия Под Омском обнаружили «озеро» из крови Рядом со скотомогильником, расположенном в Калачинском районе Омской области, был обнаружен искусственно выкопанный водоем "из слитой крови" животных.

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