Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 17 декабря повысился на 0.02% (+0.0002) до $1.1145 с $1.1142 предыдущего закрытия.

Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 17 декабря повысился на 0.02%

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