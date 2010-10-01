Финансы

АК&МАК&МКурс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 17 декабря повысился на 0.02%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 17 декабря повысился на 0.02% (+0.0002) до $1.1145 с $1.1142 предыдущего закрытия.
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Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:47
Общество

Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово

Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства.
Известия вчера в 12:15
Политика

Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
РИА Новости вчера в 16:00
Происшествия

В Ростовской области школьный автобус столкнулся с легковушкой

РИА Новости 01:03
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

RT на русском вчера в 10:26
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

КиноПоиск 16 декабря в 04:10
Футбол

Наставник клуба «Монтеррей» предложил Клоппу подраться

В полуфинале английский клуб обыграл мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1. По ходу матча между главными тренерами команд Юргеном Клоппом и Антонио Рикардо произошла стычка.
Матч ТВ вчера в 22:43
Общество

Трудовые книжки станут электронными

Со следующего года на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные.
Российская газета вчера в 10:48
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4

По информации ТАСС, «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства новой версии внедорожника Lada 4х4.
Радио Комсомольская правда 16 декабря в 09:30
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
РИА Новости Крым вчера в 12:56
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика

Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Польская судебная реформа может привести к выходу страны из Европейского союза.
Политическая Экспертиза вчера в 04:19
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 21:23
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Общество

Суд выставил на продажу квартиру Киркорова из-за долгов

REGNUM 00:35
Авто

Seat показал оптику и салон нового Seat Leon

Помимо тизера, компания назвала дату премьеры нового поколения автомобиля.
Tvoe-avto.com вчера в 23:48
Политика

Рабочий визит Лукашенко в Санкт-Петербург состоится 20 декабря

Политика Сегодня 00:40
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Общество

Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке

В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
РБК 00:00
Политика

Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу

Мнения американских граждан об импичменте президенту США Дональду Трампу разделились поровну, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal и телеканала NBC News.
РИА Новости 00:40
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Общество

Правила выхода на пенсию изменятся в России

В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
URA.Ru вчера в 23:26
Игры

Capcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2

Хакеры нашли способ обойти Denuvo практически сразу же после релиза ремейка, но Capcom не любит удалять DRM-защиту из своих игр даже после их взлома.
Gmbox.ru вчера в 12:50
Футбол

Варан продемонстрировал бедро после столкновения с Лангле

Чемпионат вчера в 17:33
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Финансы

Новый принципы «Лукойла»: почему акции компании растут третий год подряд

Крупнейшая российская частная нефтяная компания «Лукойл» растет быстрыми темпами третий год подряд — стартовавшее в середине 2017 года ралли продолжается.
Forbes 01:08
Политика

Германия подготовила ответ на санкции против «Северного потока-2»

Министерство энергетики ФРГ предполагает, что санкции США против «Северного потока-2» могут помешать работам по прокладке трубы в датских водах.
ИА REX вчера в 07:00
Общество

Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%

Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:44
Футбол

Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
REGNUM 01:19
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