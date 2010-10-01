Финансы
АК&МКурс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 17 декабря повысился на 0.02%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:15 MSK 17 декабря повысился на 0.02% (+0.0002) до $1.1145 с $1.1142 предыдущего закрытия.
Читать в источнике
Оценить
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Общество
Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово
Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Культура
Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»
Футбол
Наставник клуба «Монтеррей» предложил Клоппу подраться
В полуфинале английский клуб обыграл мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1. По ходу матча между главными тренерами команд Юргеном Клоппом и Антонио Рикардо произошла стычка.
Общество
Трудовые книжки станут электронными
Со следующего года на смену бумажным трудовым книжкам придут электронные.
Авто
«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
По информации ТАСС, «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства новой версии внедорожника Lada 4х4.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму
Генеральная ассамблея ООН поддержала украинский проект резолюции о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и Севастополе.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Политика
Польша может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы
Польская судебная реформа может привести к выходу страны из Европейского союза.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Авто
Seat показал оптику и салон нового Seat Leon
Помимо тизера, компания назвала дату премьеры нового поколения автомобиля.
Политика
Рабочий визит Лукашенко в Санкт-Петербург состоится 20 декабря
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Политика
Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу
Мнения американских граждан об импичменте президенту США Дональду Трампу разделились поровну, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal и телеканала NBC News.
Общество
Правила выхода на пенсию изменятся в России
В 2021 году в России изменится возраст выхода на пенсию.
Игры
Capcom официально убрала Denuvo из ремейка Resident Evil 2
Хакеры нашли способ обойти Denuvo практически сразу же после релиза ремейка, но Capcom не любит удалять DRM-защиту из своих игр даже после их взлома.
Футбол
Варан продемонстрировал бедро после столкновения с Лангле
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Финансы
Новый принципы «Лукойла»: почему акции компании растут третий год подряд
Крупнейшая российская частная нефтяная компания «Лукойл» растет быстрыми темпами третий год подряд — стартовавшее в середине 2017 года ралли продолжается.
Политика
Германия подготовила ответ на санкции против «Северного потока-2»
Министерство энергетики ФРГ предполагает, что санкции США против «Северного потока-2» могут помешать работам по прокладке трубы в датских водах.
Общество
Минтруд России прогнозирует рост числа официальных безработных на 20%
Минтруд прогнозирует увеличение числа официальных безработных к 2021 году на 20% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия».
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.