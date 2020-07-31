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Мойка78
Мойка78

Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.В источнике
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РБК

Рубль обвалился к доллару и евро до весенних минимумов

РБК15:14
Коммерсантъ

Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

Коммерсантъ12:51
РИА Новости

Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новости12:06
Газета.Ru

Курс евро поднялся до 88 рублей

Газета.Ru12:26
Московский Комсомолец

Курс евро поднялся до 88 рублей впервые с марта

Московский Комсомолец12:18
Комсомольская правда

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правда12:35
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

ТАСС12:05

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс15:13
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Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области

Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
РИА Новости09:31
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Алексей Стрепетов: Для Семака в России есть только одна команда на повышение

Бывший полузащитник и селекционер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» объяснил, почему спокойно отреагировал на разговоры об уходе Семака и назвал команду, куда Сергей Богданыч может отправиться на повышение.
Спорт день за днем09:01

В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией

Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новости13:24
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Sony во времена PlayStation 3 боролась «на истощение»

В начале сентября выйдет документальный фильм об эволюции PlayStation, для которого опросили множество видных лиц бренда вроде Марка Церни, Хидео Кодзимы, Джима Райана, Фила Харрисона, Дэвида Яффе, Синдзи Миками, Казунори Ямаути и Фумито Уэды.
Игромания.ру13:00

Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Как сообщает Astronomical Journal, группа исследователей во главе с астробиологом Стивеном Кейном из Калифорнийского университета на примере ближайшей к нам планетной системы TRAPPIST-1 создала модель планет и вращающихся вокруг звезд.
Профиль10:10
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