Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже поднимался на 1,56%, до отметки в 88 руб. (по данным торгов на 19:00 мск). В последний раз евро находился на этом уровне 30 марта.

Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

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