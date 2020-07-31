Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже поднимался на 1,56%, до отметки в 88 руб. (по данным торгов на 19:00 мск). В последний раз евро находился на этом уровне 30 марта.
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Курс евро впервые за четыре месяца превысил 87 рублей

RT на русском07:13

Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новости12:06

Курс евро поднялся до 88 рублей

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Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

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Курс евро превысил ₽88 впервые с 30 марта

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Доллар поднялся выше 74 рублей впервые за два месяца, евро держится на отметке 87,6 рублей

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Доллар поднялся выше 74 рублей

ИА Красная Весна07:04
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму.
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Рекомендации по реабилитации после коронавируса утвердил Минздрав

Методические рекомендации по реабилитации больных коронавирусом утвердил Минздрав России.
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Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
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Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
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Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

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Организатора перевозки по делу о ДТП в Крыму задержали

Газета.Ru 14:03
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Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
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Культура

Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
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Издатель Евгений Лебедев может получить место в британском парламенте

Владелец ряда крупных англоязычных изданий, по сведению Би-би-си, получит пэрство – он попал в соответствующий список из 36 человек.
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального

Интерфакс 09:11
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Политика

Киев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 11:50
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Происшествия

В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек

Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

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Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
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Electronic Arts открыта к покупке новых студий, но не комментирует приобретение WB Games

Генеральный операционный директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen) на встрече с инвесторами рассказал, что издатель открыт для покупки новых студий.
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Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Политика

Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
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Общество

МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Как заявили на Смоленской площади, "поставленное в Польше на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано "с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, давно ставшей стержнем польской исторической политики".
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
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Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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Актриса Мария Машкова впервые показала своего нового отчима

Известная российская актриса театра и кино Мария Машкова впервые представила поклонникам своего нового отчима.
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Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу

Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
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На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

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Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

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Apple перенесла сроки выхода нового iPhone

Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone.
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Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Блогер порезал себе горло в суде

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Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

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