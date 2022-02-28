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Курс евро поднялся до 127 рублей и достиг исторического максимума

Как сообщает РИА Новости, доллар торгуется около 113,5 руб., а евро — 127 руб. на рынке Forex, что является историческим максимумом.
RT на русском
Эксперты ожидали провала курса рубля на фоне решений о санкциях в виде заморозки активов ЦБ РФ.
ПРАЙМ
Распродажа облигаций и акций нерезедентами обычно влияет не только на фондовый, но и на валютный рынок, поскольку инвесторы меняют полученные за активы рубли на валюту.
РБК
Валютные торги на Московской бирже в соответствии с решением Банка России начнутся в 10.00 мск.
РИА Новости

Подробнее о событии

Блумберг: курс доллара на рынке Forex достиг 113 рублей, евро составил 127 рублей
РИА Новости23:12
Курс доллара на рынке Forex превысил 105 руб., евро — 127 руб
РБК23:08
Евро торгуется выше 127 руб. на рынке Forex
Эхо Москвы22:50
Курс евро поднялся до 127 рублей и достиг исторического максимума
RT на русском22:56
Курс доллара на международных торгах превысил 117 рублей
Forbes22:55
Евро торгуется выше 127 рублей на рынке Forex
ТАСС23:02
Доллар на Forex торгуется около 113,5 рубля, а евро - 127 рублей
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Коммерсантъ18:22

Блумберг: курс доллара на рынке Forex достиг 113 рублей, евро составил 127 рублей

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